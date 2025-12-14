Defesa Civil São Paulo tem chuvas e trovoadas no fim de semana

O domingo (14) será de tempo instável em grande parte do país, com chuva distribuída de Norte a Sul e períodos de calor em várias regiões. Segundo o Climatempo, a atuação conjunta de áreas de baixa pressão, calor e alta umidade mantém o risco de temporais, principalmente no Sul, no Centro-Oeste e em parte do Sudeste.



A chuva também atinge o oeste e o sul do estado de São Paulo desde as primeiras horas e ganha intensidade ao longo da tarde, com possibilidade de temporais em áreas do interior e do sudoeste paulista. Na capital, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas rápidas tanto durante o dia quanto à noite.



No Sul do país, a instabilidade se concentra no Paraná e em Santa Catarina. Áreas de baixa pressão próximas à região reforçam a formação de nuvens carregadas, com chuva moderada a forte e chance de temporais, sobretudo no norte paranaense. Já no Rio Grande do Sul, o cenário é irregular: enquanto o norte e o nordeste do estado podem ter chuva fraca, o restante segue com tempo mais firme e temperaturas elevadas.



O Sudeste também permanece sob influência do calor e da umidade.Além de São Paulo, a chuva se espalha por áreas do Triângulo Mineiro e do noroeste de Minas Gerais, com risco de temporais. No Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, o tempo segue instável ao longo do dia. Em contrapartida, o norte capixaba e partes do norte e nordeste mineiro devem registrar sol forte e calor.

No Centro-Oeste, a chuva avança com mais força ao longo do dia. O sul de Mato Grosso do Sul começa o domingo com instabilidade, e as precipitações se espalham por Mato Grosso e Goiás, com possibilidade de chuva intensa e temporais isolados. Apesar disso, as temperaturas continuam elevadas na maior parte da região.



No Norte, a chuva ocorre desde a manhã em estados como Pará, Amazonas, Tocantins e Roraima. À tarde, as pancadas se intensificam e atingem também Acre, Rondônia e Amapá, com risco de temporais e calor predominando.



Já no Nordeste, a instabilidade se concentra em pontos do interior do Maranhão e do Piauí, onde a chuva pode ganhar força ao longo do dia. Há previsão de precipitações fracas no litoral do Maranhão, Piauí e Ceará e no extremo oeste da Bahia. Nas demais áreas, o domingo será de sol e temperaturas altas.