No quarto episódio da série iGuilino, você vai entender tudo sobre obras e reformas em condomínios.





Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, recebemos o advogado Lucas Bettim.

Esse episódio aborda questões como:

O que são obras voluptuárias, úteis e necessárias?

Qual o papel do síndico quando falamos de obras ou reformas em condomínios?

O inquilino paga por obras para manutenção em apartamentos alugados?





Também vamos explicar quem paga por cada tipo de obra e como é feita a divisão de custos para a realização de obras em condomínios de acordo com a fração ideal de cada unidade.





