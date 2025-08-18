Pessoas trabalhando em obra em apartamento.
No quarto episódio da série iGuilino, você vai entender tudo sobre obras e reformas em condomínios.


Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, recebemos o advogado Lucas Bettim.

Esse episódio aborda questões como:

  • O que são obras voluptuárias, úteis e necessárias?
  • Qual o papel do síndico quando falamos de obras ou reformas em condomínios?
  • O inquilino paga por obras para manutenção em apartamentos alugados?


Também vamos explicar quem paga por cada tipo de obra e como é feita a divisão de custos para a realização de obras em condomínios de acordo com a fração ideal de cada unidade.


Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para [email protected]. Ela pode ser respondida no próximo episódio!

O iGuilino vai ao ar toda terça-feira, às 12h, no YouTube do Portal iG.

