Bruno Spada/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias Plenário da Câmara reunido para votação

Os líderes partidários decidiram adiar para 2026 a votação, no Plenário da Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública (PEC 18/25) e das mudanças do Senado no projeto de lei conhecido como PL Antifacção (PL 5582/25).

A decisão teve o apoio de líderes do governo e da oposição e foi tomada durante reunião nesta segunda-feira (15).

A PEC da Segurança Pública deve ser votada na c omissão especial que analisa a proposta.



O relatório do deputado Mendonça Filho (União-PE) propõe a criação do Sistema Único de Segurança Pública e traz mudanças no projeto original encaminhado pelo Executivo.



O Palácio do Planalto enxerga a PEC como uma das principais ações para combater o crime organizado.



PL Antifacção



Já o projeto de lei antifacção, de combate ao crime organizado, aumenta as penas para crimes cometidos por facções criminosas ou milícias.



O texto aprovado pelo Senado prevê a cobrança de empresas de apostas, conhecidas como bets, para o Fundo Nacional de Segurança Pública. As mudanças ainda precisam ser analisadas e aprovadas pela Câmara dos Deputados.

Mais debate



O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, afirmou que o adiamento permitirá uma análise mais detalhada das propostas.

“Decidimos deixar a votação para o próximo ano porque há pontos que precisam ser aprimorados e corrigidos”, afirmou, segundo o Portal da Câmara dos Deputados.







Conforme ele explicou, houve consenso entre os líderes para adiar a análise da proposta de emenda à Constituição.



Sobre o PL Antifacção, o deputado disse que o texto do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) corrige pontos do relatório apresentado na Câmara.

"É um tema polêmico, que exige mais debate”, declarou.

