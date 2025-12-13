Reprodução Mulher invade igreja e quebra imagens de santos

Uma igreja católica foi alvo de vandalismo na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Praia do Canto, em Vitória (ES). Uma mulher entrou na Igreja Santa Rita de Cássia, danificou imagens religiosas e jogou uma Bíblia no chão antes de deixar o local. Nenhum objeto foi levado.



O templo estava aberto no momento do ocorrido para orações e confissões individuais. Às quintas-feiras, não há celebração de missa no local. Segundo a Arquidiocese de Vitória, três imagens foram quebradas, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José, além de velas e outros objetos que também foram danificados. Após a ação, a mulher fugiu e ainda não foi identificada. Ninguém ficou ferido.



Em nota, a Arquidiocese informou que registrou um boletim de ocorrência e que a igreja foi fechada temporariamente para a realização de perícia. O arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Mezzari, acompanha o caso e orienta os procedimentos para a identificação da responsável.



O frei Mário, administrador da paróquia, se manifestou nas redes sociais e classificou o episódio como um ato de profanação. Segundo ele, funcionários da igreja agiram rapidamente após o ocorrido e acionaram as autoridades. O religioso destacou que os danos materiais poderão ser reparados.

Ele também afirmou que, apesar do impacto simbólico, a comunidade não deve reagir com medo ou revolta. “As imagens são importantes como expressão da fé, mas podem ser restauradas ou substituídas”, disse, ao pedir serenidade aos fiéis.



Após o vandalismo, a comunidade católica da Paróquia Santa Rita convocou uma vigília de oração com duração de 24 horas, como forma de resposta religiosa ao episódio.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.