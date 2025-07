Reprodução/Instagram Igreja é atacada com fezes no RJ pela segunda vez

A Igreja Presbiteriana de Copacabana, localizada na Rua Barata Ribeiro, Zona Sul do Rio, voltou a ser alvo de vandalismo na manhã da última segunda-feira (7). Por volta das 11h, câmeras de segurança flagraram um homem jogando fezes em um totem instalado na entrada do templo. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Veja vídeo







Nas imagens, é possível ver o suspeito, vestindo camisa vermelha, carregando um embrulho com o material. Ele se aproxima da entrada principal e esfrega as fezes nas câmeras de segurança, em plena luz do dia.

Em nota, a instituição religiosa repudiou o ato, que classificou como crime de ódio. “Os atos, que vilipendiam um templo religioso e caracterizam crime de ódio contra a instituição, notoriamente premeditados, foram praticados com toda a calma, diante das câmeras e em um horário de movimento, evidenciando a sensação de impunidade do autor” , diz o comunicado.

Este é o segundo ataque contra a igreja em menos de um mês. Na madrugada de 24 de junho, três pessoas invadiram o local e deixaram um rastro de destruição. Segundo a igreja, os criminosos forçaram um portão de acesso, arrombaram portas, reviraram salas e gavetas, e furtaram itens como material de limpeza, louças, copos, talheres, equipamentos de som e um notebook. Eles ainda defecaram dentro do templo e usaram toalhas da mesa eucarística para se limpar.

O caso anterior foi registrado na 12ª DP (Copacabana), e um dos suspeitos foi preso. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos.