Homem apontado como chefe de facção é preso com carro de luxo e cerca de R$ 100 mil em espécie na Bahia
Divulgação/SSP-BA
Homem apontado como chefe de facção é preso com carro de luxo e cerca de R$ 100 mil em espécie na Bahia

Um homem apontado como líder de uma facção, que possuía ligação com uma organização criminosa paulista, foi preso  na noite desta sexta-feira (12), na cidade de Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no momento do flagrante, o homem estava em um carro de luxo, onde os policiais encontraram cerca de R$100 mil em espécie.

Ainda de acordo com o órgão, o suspeito havia acabado de retornar de São Paulo com a família para a Bahia

Veículo da marca Volvo, apreendido na ação.
Reprodução/Divulgação SSP
Veículo da marca Volvo, apreendido na ação.


"Em aproximadamente três anos, as Forças Estaduais e Federais da Bahia, além do MP alcançaram 170 líderes de facções. Metade destes criminosos estavam escondidos em outros estados. Adotamos a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e continuaremos fechando o cerco contra o crime organizado”, disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.


Conforme a SSP-BA, o suspeito possui um longo histórico criminal, com envolvimento com tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores. Ele também é acusado de - em conjunto com a facção paulista - comprar drogas no Paraguai e distribuir na região do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Homem apontado como chefe de facção é preso com carro de luxo e cerca de R$ 100 mil em espécie na Bahia
Divulgação/SSP-BA
Homem apontado como chefe de facção é preso com carro de luxo e cerca de R$ 100 mil em espécie na Bahia


A ação que resultou na prisão do suspeito é fruto do trabalho integrado e de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ministério Público da Bahia (MPBA) e Polícias Militar (Batalhão Apolo) e Civil (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa - DHPP).

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-13/homem-e-preso-com-r-100-mil-em-especie-e-carro-importado-na-bahia.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes