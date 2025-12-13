Divulgação/SSP-BA Homem apontado como chefe de facção é preso com carro de luxo e cerca de R$ 100 mil em espécie na Bahia

Um homem apontado como líder de uma facção, que possuía ligação com uma organização criminosa paulista, foi preso na noite desta sexta-feira (12), na cidade de Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no momento do flagrante, o homem estava em um carro de luxo, onde os policiais encontraram cerca de R$100 mil em espécie.

Ainda de acordo com o órgão, o suspeito havia acabado de retornar de São Paulo com a família para a Bahia.

"Em aproximadamente três anos, as Forças Estaduais e Federais da Bahia, além do MP alcançaram 170 líderes de facções. Metade destes criminosos estavam escondidos em outros estados. Adotamos a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e continuaremos fechando o cerco contra o crime organizado”, disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.





Conforme a SSP-BA, o suspeito possui um longo histórico criminal, com envolvimento com tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores. Ele também é acusado de - em conjunto com a facção paulista - comprar drogas no Paraguai e distribuir na região do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A ação que resultou na prisão do suspeito é fruto do trabalho integrado e de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ministério Público da Bahia (MPBA) e Polícias Militar (Batalhão Apolo) e Civil (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa - DHPP).