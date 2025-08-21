Reprodução/redes sociais Homem matou mulher a marretadas na Bahia

Laina Santana Costa Guedes, de 34 anos, foi morta a marretadas pelo marido, Ramon de Jesus Guedes, na noite de terça-feira (19), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Em depoimento à polícia, o homem disse que desconfiava de uma traição da companheira pouco antes da discussão que terminou em assassinato.

O crime ocorreu na varanda do apartamento do casal, no bairro do Caji, e foi presenciado por vizinhos. De acordo com relatos, Ramon já havia agredido a esposa com socos quando pegou a marreta e passou a atingir a vítima na cabeça. A filha mais velha, de 12 anos, tentou defender a mãe e também foi ferida, mas sobreviveu. A criança recebeu atendimento em uma UPA e está estável. A filha mais nova, de 5 anos, também presenciou o ataque.

Na tentativa de escapar, Laina chegou a se arrastar até a varanda pedindo socorro, mas continuou sendo agredida sob os gritos de moradores. Vídeos gravados por vizinhos registram o momento.

Após o crime, Ramon pulou da janela do quarto andar, ficou ferido e foi contido pela população até a chegada da Polícia Militar. Segundo testemunhas, ele só não foi linchado porque policiais que vivem no condomínio intervieram.

Laina foi levada ao Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira (20) no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio na 27ª Delegacia Territorial.