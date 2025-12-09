Divulgação PRF Joias apreendidas

A família de um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, conhecido como “Peixão” - Chefe do Terceiro Comando Puro (TCP), foi interceptada e presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentando atravessar a fronteira com a Bolívia, com destino a Corumbá. Eles transportavam uma grande fortuna em joias, marcadas com identificações da facção criminosa.

A abordagem aconteceu nesta segunda-feira (08) na BR-262, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por volta das 12h. Nos veículos estavam a esposa, 3 filhos e o sobrinho do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

A PRF teria recebido informações de que o traficante também estaria no comboio com destino à Bolívia, mas ele não foi encontrado. Todos os envolvidos foram detidos por suspeita de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos, valores e promoção, constituição, financiamento ou integração, pessoalmente ou por interposta pessoa, de organização criminosa.

Entre as joias apreendidas havia um grosso cordão de ouro que trazia uma estrela de Davi logo acima do medalhão, com a inscrição "Israel Defense Force", que faz referência ao chamado Complexo de Israel, formado pelos bairros de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cordovil, Cidade Alta e parte de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, que é controlado pela facção.

Divulgação PRF Joias apreendidas e identificadas com marcas da facção criminosa

Durante a fiscalização, os motoristas disseram terem sido contratados por um conhecido, que mora na Bolívia, para realizarem o transporte dos passageiros do Rio de Janeiro até Corumbá (MS). Eles contaram ter ido de avião até a capital fluminense, onde pernoitaram e seguiram para o Mato Grosso do Sul.