Reprodução/Folha de SP O ex-presidente, Jair Bolsonaro, no portão da Superintendência da PF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou, nesta quinta-feira (11), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que um médico faça um exame de ultrassonografia no ex-presidente. A informação é da Agência Brasil.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), desde o dia 25 de novembro, cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.



Mais cedo, Moraes havia determinado que Bolsonaro passe por uma perícia médica oficial, que deve ser realizada pela própria PF, no prazo de 15 dias.

Leia mais: Moraes ordena perícia médica de Bolsonaro no prazo de 15 dias

Segundo esta última petição dos advogados, o exame de ultrassom terá que ser realizado dentro das instalações da Superintendência da PF, nas regiões inguinais direita e esquerda do ex-presidente.



Para isso, a defesa solicitou autorização para a entrada do médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, com um equipamento portátil.



“Trata-se de procedimento não invasivo, rápido, que não exige sedação ou estrutura hospitalar, podendo ser plenamente realizado in loco, garantindo, assim, que as imagens e laudos correspondentes sejam disponibilizados imediatamente à Polícia Federal para subsidiar a perícia já determinada por Vossa Excelência”, disse a defesa.



Ainda segundo a petição, a medida é necessária para atualizar os exames do ex-presidente.





Ao determinar a realização da perícia, nesta quinta-feira, o ministro do STF disse que os exames apresentados por Bolsonaro para pedir autorização para realizar uma cirurgia e cumprir prisão domiciliar são antigos.



“A medida visa exclusivamente suprir a atualidade dos exames, ponto expressamente destacado no despacho, e facilitar a pronta conclusão da perícia oficial, sem qualquer impacto no fluxo decisório estabelecido”, completou a defesa.



Na última terça-feira (9), os advogados de Bolsonaro já haviam solicitado autorização para que ele passasse por intervenções cirúrgicas, alegando que o ex-presidente apresentou piora no seu estado de saúde.



