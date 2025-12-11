Unsplash A capital paulista concentra o maior quantitativo de ocorrências

Na manhã desta quinta-feira (11), cerca de 1.516.220 residências na Grande São Paulo estão sem energia elétrica. Desse total, 1.025.496 se concentra na capital paulista, segundo o mapa da Enel, concessionária responsável pelo serviço fornecimento de energia.

Reprodução/Enel Mapa da falta de energia





Na última quarta-feira (10), cinco estados do Sul e Sudeste do Barsil registraram ventos acima de 100 km/h, devido à influência do ciclone extratropical.

Na Grande São Paulo, conforme dados do MetSul Meteorologia, Osasco registrou rajadas de vento de 111 km/h. Já no litoral, os ventos foram de 90 km/h a 100 km/h.

Voos cancelados

As condições climáticas afetaram o funcionamento dos aeroportos paulistas. Em Congonhas, na Zona Sul, teve 80 chegadas e 87 partidas canceladas.

Já no Aeroporto de Guarulhos, 31 voos, que seguiam para o terminal, foram desviados. No local, as operações foram normalizadas na noite de ontem.

Alerta de vento forte nesta quinta (11)

A MetSul Meteorologia emitiu alerta de ventos fortes, para esta quinta-feira (11), no Leste do estado de São Paulo, incluindo a capital e a Grande São Paulo. Para hoje, o órgão projeta rajadas com média entre 50 km/h a 70 km/h.

"Enfatizamos que, embora ainda forte, as rajadas não serão tão intensas quanto nesta quarta. Podem ainda provocar transtornos como falta de luz e quedas de árvores em alguns pontos, mas com muito menos ocorrências que no dia de hoje [quarta-feira]".

Quedas de árvores

Ao todo, até a noite de ontem (10), a Defesa Civil de São Paulo recebeu mais de 500 chamados para quedas de árvores. Cerca de quatro pessoas foram atingidas.

No bairro de Cachoeirinha, na Zona Norte, um motociclista, de 19 anos, foi atingido por uma árvore. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e escoriações.

Também na Zona Norte, no bairro de Santana, uma funcionária de uma escola municipal foi atingida por um galho. A mulher, de 40 anos, sofreu escoriações leves.

Na área central de São Paulo, uma árvore caiu sobre uma idosa. A vítima, que não teve a idade informada, sofreu ferimentos nas pernas e recebeu socorro dos Bombeiros.

Entre a meia-noite e 7h39 desta quinta-feira (11), o Corpo de Bombeiros de São Paulo contabilizou 46 chamadas para quedas de árvores. Segundo a corporação, não há registro de vítimas.



