Divulgação/Senado Notícias primeira avaliação do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios (PNPF)

A primeira avaliação do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios (PNPF) revela um cenário sem muitos avanços e aponta

falhas graves na rede de atendimento às mulheres, indicando que o país continua longe de dar uma resposta concreta à escalada da violência de gênero.

O documento, apresentado pelana Comissão de Direitos Humanos na última quarta-feira (26), reúne dados oficiais, análises e informações obtidas em audiências públicas, reuniões técnicas e pedidos enviados ao Poder Executivo. A coordenação do Comitê Gestor do PNPF fica a cargo da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, ligada ao Ministério das Mulheres.

Segundo a relatora, os resultados revelam a necessidade urgente de corrigir lacunas e reforçar a política.

“Não executar um orçamento dessa importância é um atestado de incompetência. Não podemos ver mulheres morrendo devido a inação”, declarou Mara Gabrilli para o Senado Noticias.

Resultado

Ela afirmou também que os problemas identificados devem servir de base parae garantir atuação conjunta entre as instituições.

O documento foi elaborado com apoio do Observatório da Mulher no Senado, que levantou dados mostrando que o feminicídio continua em níveis altos no país. Entre 2020 e 2024, o Brasil registrou de 1.355 a 1.459 casos por ano, o que representa quatro mulheres assassinadas por dia.

As maiores taxas proporcionais estão nas regiões Centro-Oeste e Norte, enquanto os maiores números absolutos se concentram no Sudeste, especialmente em estados mais populosos, como São Paulo e Minas Gerais.

Reprodução/freepik Feminicídio

A análise também mostra que a maioria das vítimas não chega a acessar a rede especializada mesmo após sofrer agressões. Além disso, muitas desconhecem os serviços disponíveis: 38% já ouviram falar na Casa da Mulher Brasileira, e 57% conhecem a Casa Abrigo. A subnotificação permanece alta, com 59% das mulheres deixando de denunciar o agressor.

O relatório aponta problemas estruturais já conhecidos, como a falta de integração entre saúde, segurança pública, assistência social e o Judiciário; a baixa presença da rede em áreas rurais e remotas; a falta de profissionais capacitados para atendimento com perspectiva de gênero; falhas no cumprimento de medidas protetivas; e desigualdades no atendimento a mulheres negras e povos originários.

A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves (Republicanos), afirmou que o documento traz dados que “incomodam e entristecem” e lembrou que a política de combate ao feminicídio é transversal, envolvendo diversos setores do poder público e exigindo articulação entre diferentes órgãos.

“Não é fácil executar um plano dessa natureza, mas os apontamentos feitos pela senadora Mara Gabrilli vão gerar reflexões. Temos um grupo extraordinário nesta comissão para construir respostas”, afirmou.

Desafios encontrados

O relatório também aponta dificuldades na execução do Plano Nacional, que conta com R$2,5 bilhões previstos no Orçamento e reúne 73 ações distribuídas entre prevenção primária, secundária, terciária e produção de dados.

Entre os principais entraves identificados estão:

Baixa adesão e baixa execução do plano pelos estados. Algumas unidades federativas aderiram ao pacto, mas ainda não criaram planos locais de metas, o que dificulta a implementação nacional.

Contingenciamentos e recusa de recursos federais, com estados deixando de executar verbas destinadas a estruturas como a Casa da Mulher Brasileira.

Alta rotatividade de equipes nos ministérios responsáveis pelo acompanhamento das ações.

Rede psicossocial fragilizada, com metade das sobreviventes relatando ideação ou tentativa de suicídio.

Falta de capacitação, já que cerca de 80% dos profissionais que atuam na ponta não conhecem conceitos básicos sobre violência.

Ausência de integração entre instituições e falta de fluxos claros de encaminhamento.

Desigualdades raciais e territoriais, com 85% das vítimas sendo mulheres negras e até 32% dos casos registrados em áreas rurais ou de floresta.

Para o senador Flávio Arns (PSB), o documento oferece subsídios importantes para uma articulação mais ampla. “Os caminhos definidos aqui servem para estados e municípios. É preciso haver um sistema nacional para que essa cadeia funcione”, afirmou.

Reprodução Somente em 2025, o DF já registrou dez feminicídios

O senador Eduardo Girão (Novo) também criticou a baixa execução das ações. “Fiquei estarrecido ao ler alguns trechos. A eficácia é praticamente ínfima. É esse o governo que disse que defenderia as mulheres?”, questionou.

Recomendações

O relatório também traz uma série de recomendações para reforçar o Plano de Ação. Entre as principais propostas estão:

Ampliar a articulação entre ministérios, estados e municípios.

Garantir financiamento adequado e execução do orçamento destinado ao combate ao feminicídio.

Acelerar a criação de sistemas integrados de dados sobre violência.

Investir na capacitação contínua de profissionais da saúde, segurança pública e assistência social.

Fortalecer estruturas como as Casas da Mulher Brasileira, abrigos e unidades móveis de atendimento.

Estabelecer protocolos unificados de atendimento e fluxos claros entre os serviços.

Ampliar ações específicas voltadas para mulheres negras, indígenas, quilombolas e rurais.

Consolidar mecanismos permanentes de monitoramento e avaliação do plano.

Ao encerrar a apresentação, e com o relatório aprovado pela comissão, Mara Gabrilli destacou a necessidade de usar os dados levantados como ponto de partida para ações concretas. “O relatório mostra exatamente o que cada um deve fazer. Detectamos os problemas, agora precisamos trabalhar juntos para enfrentá-los”, afirmou.

O relatório agora segue como referência para ajustes no Plano Nacional, e os senadores cobram que as falhas apontadas se convertam em ações concretas. A expectativa é de que a articulação entre os governos avance e as medidas ganhem ritmo para reforçar a proteção das mulheres em todo o país.