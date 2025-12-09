Reprodução/redes sociais Momento da confusão e o deputado Glauber Braga, pouco antes, discursando na mesa diretora

O deputado federal Glauber Braga (PSOL) ocupou a mesa diretora da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9) e acabou sendo retirado à força pelos policiais legislativos.

Braga decidiu ocupar a mesa em protesto à decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), que colocou na pauta desta quarta-feira (10) a análise de uma possível cassação do seu mandato, por agressão a um manifestante. Assista ao momento da confusão:

Deputado protestou contra decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), de pautar a análise da cassação do seu mandato pic.twitter.com/5fx6FEl1WI — iG (@iG) December 9, 2025





Diante da recusa do deputado de sair da mesa, os policiais legislativos começaram a esvaziar o plenário e a TV Câmara cortou a transmissão ao vivo. A imprensa também foi retirada.

Glauber ocupou a mesa na primeira fase da sessão da Câmara, que hoje pode votar projetos polêmicos e que estão na fila há meses.

Um deles é o PL da Dosimetria, apresentado em alternativa ao rejeitado projeto da anistia. A proposta pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe de Estado.



Nesta primeira fase da sessão, os deputados podem fazer seus pronunciamentos de até cinco minutos; é o chamado Pequeno Expediente.



O caso



O caso envolvendo o deputado Glauber Braga teve um parecer recomendando a cassação aprovado pelo Comitê de Ética. Ele recorreu à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas o colegiado negou o recurso.

Na época, também em protesto, Glauber decidiu permanecer acampado na Câmara, em greve de fome.

A denúncia foi apresentada pelo Partido Novo em abril de 2024.



Segundo a legenda, Glauber agrediu, dentro das dependências da Câmara, o membro do MBL, Gabriel Costenaro.



Segundo vídeos do episódio e os relatos colhidos ao longo do processo no Conselho de Ética, o deputado e Costenaro discutiram verbalmente, seguindo o desentendimento para empurrões e chutes do parlamentar contra o militante, em uma tentativa de retirá-lo à força das dependências da Câmara.







Glauber Braga se justificou alegando que o militante do MBL teria ofendido a honra de sua mãe, que faleceu poucas semanas depois do tumulto.



Segundo o relator, deputado Paulo Magalhães (PSD), não há dúvidas de que as agressões ocorreram, o que fere o Código de Ética da Câmara e apontam uma quebra de decoro do parlamentar, o que justificaria a cassação.



