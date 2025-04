Reprodução O deputado federal Glauber Braga (PSOL/RJ) responde por quebra de decoro.

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) encerrou, nesta quinta-feira (17) a greve de fome que durou oito dias.

A decisão veio após um acordo articulado por Sâmia Bomfim (PSOL-SP), sua esposa, e Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para adiar a análise do pedido de cassação do mandato do parlamentar.

No final desta tarde, a equipe de Glauber Braga informou que ele se encontraria com movimentos sociais e entidades, nas dependências do Plenário 5 da Câmara, para pensar nos próximos passos em relação à sua cassação.

Essa mobilização reuniu cerca de 30 pessoas e, após o encontro, os aliados do deputado conseguiram o acordo com Motta para que a cassação não seja analisada neste primeiro semestre do ano.

“Garanto que, após a deliberação da CCJC, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao Plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar. Após este período, as deputadas e os deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo”, esclareceu Hugo Motta.

Após a articulação, Glauber Braga fez um pronunciamento à imprensa para anunciar o encerramento da greve de fome. “A suspensão da greve de fome vem a partir de uma mensagem que demonstrou, através de toda essa solidariedade, um recuo, uma sinalização importante contra a perseguição que aqui se estava operando”, declarou o deputado.

Glauber Braga vinha denunciando, desde o início do processo de cassação, a motivação política por trás do interesse na perda de seu mandato. Ele apontou que a articulação para que a penalidade máxima fosse aplicada tinha como subsídio as denúncias feitas em relação ao Orçamento Secreto.

“Estou suspendendo a greve de fome, mas não estamos suspendendo a luta contra o Orçamento Secreto”, garantiu Glauber Braga. “A greve de fome cumpriu o seu papel: ampliou a denúncia da perseguição política, contribuiu para a pressão popular nas ruas e nas redes e gerou toda uma solidariedade a uma causa”, completou o deputado, por meio das redes sociais.

Durante as mais de 200 horas em que esteve sem se alimentar, Glauber Braga perdeu mais de cinco quilos. Nesse período, ele recebeu visitas restritas de políticos e apoiadores e fez ingestão de água, soro e isotônico.

Com o encerramento da greve, o deputado foi encaminhado ao hospital, por recomendação médica, para conferência de seu estado de Saúde. A partir de agora, ele iniciará a transição para voltar a ingerir alimentos, com a orientação de uma equipe de médicos.