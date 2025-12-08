Arquivo pessoal Gabinete de crise é ativado em SP com alerta de ciclone

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para condições climáticas severas entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11), devido à formação de um ciclone extratropical no Sul do país, que deverá influenciar diretamente o tempo em território paulista.

O sistema meteorológico pode provocar tempestades intensas, com altos acumulados de chuva, rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h, além de raios e possibilidade de queda de granizo em todas as regiões do estado.

Para o início do período de instabilidade, na terça-feira (9), a previsão indica chuvas fortes e persistentes em praticamente todo o território paulista. As áreas com maior risco de volumes elevados são as regiões que fazem divisa com o Paraná, o centro do estado e a faixa leste, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo, o litoral e o Vale do Paraíba.

FreePik Ciclone





A combinação entre chuva intensa e solo já encharcado aumenta a possibilidade de ocorrências como alagamentos, enxurradas, transbordamentos de córregos e deslizamentos de terra, sobretudo em áreas vulneráveis e encostas ocupadas.

Na quarta-feira (10), a atenção se concentra no avanço dos ventos. As rajadas poderão ser extremamente fortes, em especial na faixa leste paulista, com potencial para ultrapassar os 90 km/h.

Esse cenário eleva o risco de queda de árvores, galhos, postes, placas de sinalização e estruturas mais frágeis, além de aumentar a probabilidade de interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, danos a telhados e destelhamentos.

Metsul Meteorologia Ciclone Extratropical





Já a partir de quinta-feira (11), a tendência é de afastamento gradual do ciclone, reduzindo consideravelmente o risco de temporais de grande intensidade. Mesmo assim, ainda poderão ocorrer rajadas de vento isoladas em algumas regiões, como Campinas, a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, exigindo manutenção da atenção da população.

De acordo com a Defesa Civil, os acumulados de chuva previstos variam por região. O volume é considerado muito alto na Serra da Mantiqueira.

O índice é classificado como alto no Vale do Ribeira, nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba, no Litoral Norte e na Baixada Santista, além das regiões de São José dos Campos, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara e na Região Metropolitana da capital. Já as áreas de São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca, Barretos e Ribeirão Preto devem registrar acumulados de nível médio.

Gabinete de crise será ativado

Diante do cenário de maior risco, a Defesa Civil paulista anunciou a ativação do gabinete de crise durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h desta terça-feira (9), líderes de concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado, Sabesp, ARTESP e ARSESP estarão reunidos no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE).

O objetivo da iniciativa é integrar os órgãos envolvidos no atendimento de ocorrências, agilizar a tomada de decisões e reduzir o tempo de resposta diante de possíveis emergências, como quedas de árvores, pontos de alagamento, danos estruturais, bloqueios em rodovias ou interrupções no fornecimento de serviços essenciais.

Em razão da chuva desta tarde, temos, até o momento, na Grande SP:

21 chamados para quedas de árvores

1 chamado para desabamento

15 chamados para enchentes

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguem atendendo as ocorrências.

Recomendações à população

A Defesa Civil reforça que, durante todo o período de alerta, a população deve adotar medidas de autoproteção para reduzir os riscos. Entre as orientações estão:





Evitar permanecer em áreas arborizadas durante ventos fortes;

Prender ou recolher objetos soltos que possam ser arremessados, como vasos, telhas soltas, móveis de área externa e materiais leves;

Nunca tentar atravessar ruas, pontes ou vias alagadas, bem como áreas com enxurradas;

Ficar atento a sinais de possíveis deslizamentos de terra, como rachaduras em paredes, estalos em estruturas, afundamento de solo e água barrenta descendo por encostas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. As autoridades recomendam ainda o acompanhamento dos comunicados oficiais e boletins meteorológicos para se manter informado sobre a evolução das condições climáticas nos próximos dias.