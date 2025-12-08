Reprodução/redes sociais Estrago da chuva com granizo no prédio da FEA/USP

Uma tempestade com rajadas de vento e granizo que atingiu a cidade de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (8), provocou a queda de parte dos tetos da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).

O incidente ocorreu por volta das 15h na Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo.



Dispositivos de iluminação e cabos elétricos foram danificados pelo granizo, que invadiu algumas áreas internas do prédio.



Durante a tarde, a Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para risco de tempestades fortes em várias regiões do estado, inclusive na capital.

Por conta da previsão da passagem de um ciclone extratropical, foi ativado o gabinete de crise em São Paulo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos, por volta das 13 horas.

Estragos



Na FEA-USP, placas do forro do saguão da FEA 1 foram danificadas, assim como vidros dos corredores da fachada da FEA também sofreram danos.







Como medida preventiva, o instituto orienta que as escadas sejam utilizadas para acesso às salas do pavimento superior da unidade, uma vez que a rampa está temporariamente interditada.

No caso da FFLCH, o desabamento ocorreu no prédio da Administração, onde uma parte do forro do teto cedeu. Segundo a faculdade, o ocorrido foi algo isolado.



Não houve registro de vítimas.