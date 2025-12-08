Reprodução/redes sociais Celso Sabino. ministro do Turismo, durante a COP30

A Executiva Nacional do União Brasil se reuniu, nesta segunda-feira (8), e oficializou a expulsão do partido do ministro do Turismo do governo Lula, Celso Sabino.

No último dia 25 de novembro, o Conselho de Ética do União Brasil havia decidido pela expulsão de Sabino e pela dissolução do diretório do Pará, do qual ele era presidente.



Nesta segunda-feira, a Executiva Nacional da legenda decidiu acatar o parecer da Comissão; foram 24 votos pela expulsão em votação secreta.



Os dirigentes entenderam que Sabino cometeu infidelidade partidária ao desrespeitar a ordem de deixar o Ministério, quando a cúpula do União Brasil estipulou um prazo para que ele saísse do governo Lula.



Sabino acompanhou a reunião, remotamente, e depois da decisão da legenda se manifestou em uma rede social.

Ele agradeceu os colegas do partido que o ajudaram a fortalecer o União Brasil, principalmente no estado do Pará. Disse que a decisão da Executiva Nacional foi equivocada e injusta, porque, segundo ele, o diretório do Pará não cometeu nenhuma infração regimental para sofrer intervenção.

"Eu digo até que foi uma decisão absurda, porque o diretório do Pará foi eleito regimentalmente, seguindo todas as regras do partido. Possuia uma cadeia sucessória, ou seja, o normal seria o primeiro vice-presidente assumir. Mas essa regra foi desrespeitada, porque fizeram uma intervenção de cima para baixo", criticou.



Sobre sua expulsão do quadro do partido, Sabino disse que ela se deu porque ele decidiu continuar ajudando Pará e o Brasil, trabalhando no Ministério do Turismo.



Ele postou: Encerrando um ciclo, sem deixar de trabalhar pelo que mais importa, o povo do Pará.



"Vou continuar em um projeto que eu acredito, um projeto que tem trazido ao Brasil grande vitória, tem reduzido o número de desemprego e tem trazido para nossa economia a maior massa salarial de toda a história. Então, vou continuar na equipe do presidente Lula", disse o ministro, no vídeo.



A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que, por ter sido expulso pela direção partidária, Sabino não perderá o mandato parlamentar e estará apto para se filiar a outra sigla.

Quem é Celso Sabino

Celso Sabino é deputado federal licenciado pelo Pará. Ele pretende disputar uma vaga no Senado pelo estado e acredita que o apoio de Lula, somado à visibilidade proporcionada pelas ações ligadas à COP30, realizada no mês passado, pode fortalecer sua candidatura.







Estava filiado ao União Brasil desde 2021 e figurou nos órgãos de comando da sigla, chefiando o diretório estadual do Pará e sendo membro da executiva nacional.



Foi eleito deputado federal em 2022 e se afastou do mandato para exercer o cargo de ministro.