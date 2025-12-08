O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar foi acionado para averiguar uma suspeita de bomba na Unidade de Pronto Atendimento ( UPA) Vergueiro na manhã desta segunda-feira (8). A unidade foi isolada.
O objeto estava dentro da bolsa de um homem que foi levado à UPA após ferir outra pessoa e também acabar se ferindo na Estação da Sé.
O homem utilizou uma faca para atacar a vítima e depois se autolesionou, mas foi contido pela Polícia Militar, que encaminhou os dois para a UPA, onde o agressor não resistiu aos ferimentos. Durante o atendimento, a bolsa que ele carregava começou a vibrar e levantou a suspeita de ser um objeto explosivo.
A UPA foi isolada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) está no local para identificar o material e adotar os procedimentos de segurança necessários. Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso ainda está em andamento.