Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Celso Sabino, atual ministro do Turismo do governo Lula

O Conselho de Ética do União Brasil decidiu, nesta terça-feira, expulsar o ministro do Turismo do governo Lula, Celso Sabino. Ele teve sua filiação partidária cancelada.

Além de expulsar o ministro, o conselho decidiu dissolver o diretório do Pará, do qual Sabino era presidente e nomear uma comissão provisória para o núcleo.

A decisão dos conselheiros foi unânime.

A expulsão é uma consequência direta da escolha de Sabino em permanecer no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após o partido ter solicitado que todos os filiados deixassem seus cargos no Executivo.

Em setembro, o União Brasil havia estabelecido um prazo de 30 dias para que seus filiados se afastassem de cadeiras no Executivo.

Sabino chegou a entregar uma carta de demissão ao presidente Lula, mas o chefe do Executivo solicitou que ele continuasse no comando da pasta por mais tempo.

Durante a realização da COP 30 em Belém (PA), Sabino se manifestou publicamente sobre a situação, dizendo que “não há razão” para sua expulsão.

* Reportagem em atualização