O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nesta segunda-feira (8) a lista dos 216 criminosos mais perigosos e mais procurados do Brasil, com mandados de prisão ativos e atuação em organizações criminosas de grande impacto.
A relação está disponível no site gov.br/captura e integra o Programa Captura, iniciativa nacional voltada à localização e prisão de alvos estratégicos do crime organizado . O programa funciona com base em uma matriz de risco, que avalia a gravidade dos crimes, vínculos com facções, atuação interestadual e múltiplos mandados de prisão.
Cada estado indicou oito alvos prioritários, e a lista é atualizada periodicamente para refletir a dinâmica do crime. A iniciativa também permite a participação da população, que pode enviar denúncias anônimas pelos telefones 190 e 197.
Entre os nomes que se destacam, estão:
- Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, conhecido como Abelha, integrante do conselho do Comando Vermelho. Após sair da prisão em julho de 2021, se escondeu no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, junto com Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe da comunidade. É apontado como uma das principais lideranças do CV nas ruas.
- Emílio Carlos Gongorra Castilho, apelidado de Bill ou Cigarreira, é apontado pela Polícia Civil de São Paulo como possível mandante da morte de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, além de policiais civis. Possui mandado de prisão ativo e condenação superior a 11 anos, liderando uma organização criminosa com atuação nacional.
- Sonny Clay Dutra, traficante internacional de drogas de Minas Gerais, líder de grupo com operações em diversas localidades do estado e conexões com outras organizações criminosas no Paraguai. Também possui mandado de prisão em aberto.
O Programa Captura, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), integra as ações das polícias civis, militares e unidades de inteligência estaduais e federais.
Além de agilizar a captura de foragidos, fortalece o intercâmbio de informações entre estados e promove boas práticas e capacitação das equipes envolvidas.