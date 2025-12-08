Unsplash Programa Captura, iniciativa nacional voltada à localização e prisão de alvos estratégicos do crime organizado.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nesta segunda-feira (8) a lista dos 216 criminosos mais perigosos e mais procurados do Brasil, com mandados de prisão ativos e atuação em organizações criminosas de grande impacto.

A relação está disponível no site gov.br/captura e integra o Programa Captura, iniciativa nacional voltada à localização e prisão de alvos estratégicos do crime organizado . O programa funciona com base em uma matriz de risco, que avalia a gravidade dos crimes, vínculos com facções, atuação interestadual e múltiplos mandados de prisão.

Cada estado indicou oito alvos prioritários, e a lista é atualizada periodicamente para refletir a dinâmica do crime. A iniciativa também permite a participação da população, que pode enviar denúncias anônimas pelos telefones 190 e 197.

Entre os nomes que se destacam, estão:

Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, conhecido como Abelha , integrante do conselho do Comando Vermelho . Após sair da prisão em julho de 2021, se escondeu no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, junto com Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe da comunidade. É apontado como uma das principais lideranças do CV nas ruas.

, integrante do conselho do . Após sair da prisão em julho de 2021, se escondeu no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, junto com Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe da comunidade. É apontado como nas ruas. Emílio Carlos Gongorra Castilho, apelidado de Bill ou Cigarreira , é apontado pela Polícia Civil de São Paulo como possível mandante da morte de Vinícius Gritzbach , delator do PCC, além de policiais civis. Possui mandado de prisão ativo e condenação superior a 11 anos , liderando uma organização criminosa com atuação nacional.

, é apontado pela Polícia Civil de São Paulo como possível , delator do além de policiais civis. Possui mandado de prisão ativo e condenação , liderando uma organização criminosa com atuação nacional. Sonny Clay Dutra, traficante internacional de drogas de Minas Gerais, líder de grupo com operações em diversas localidades do estado e conexões com outras organizações criminosas no Paraguai. Também possui mandado de prisão em aberto.

O Programa Captura, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), integra as ações das polícias civis, militares e unidades de inteligência estaduais e federais.

Além de agilizar a captura de foragidos, fortalece o intercâmbio de informações entre estados e promove boas práticas e capacitação das equipes envolvidas.