Rogério Santana/Governo RJ Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, será ouvido pela CPI do Crime Organizado na quarta-feira (3), às 9 horas. Também será ouvido o secretário estadual de Segurança Pública, Victor César Carvalho dos Santos e outros 10 governadores e seus respectivos secretários de segurança.

Para o senador Alessandro Vieira (PDB), relator do colegiado, as autoridades proporcionarão subsídios técnicos e estratégicos ao trabalho da CPI.

“A oitiva dos convidados é imprescindível para que esta comissão possa compreender, entre outros temas, as estratégias de inteligência em curso, as dificuldades operacionais enfrentadas, os gargalos no combate à lavagem de dinheiro por essas organizações e as ações de cooperação entre os estados e o governo federal”, explicou para o Senado Notícia.





CPI do Crime Organizado

Iniciado no dia 4 de novembro, a CPI tem 120 dias para concluir a investigação da atuação, expansão e funcionamento do crime organizado, focando em facções e milícias.

Além disso, as estruturas de tomada de decisão também serão investigadas, buscando, assim, identificar soluções adequadas para o combate ao crime, especialmente por meio do aprimoramento da legislação vigente.

Após megaoperação policial que ocorreu na última em 28 de outubro, e que resultou em 121 mortes, sendo quatro policiais, nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), anunciou a instalação da CPI.