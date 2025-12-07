Abstenção no Enem dos Concursos fica em 20%, diz ministra
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck (PT), informou neste domingo (7) que a segunda etapa do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, registrou índice de ausência de 20%. Segundo o balanço divulgado pela pasta, 8.508 candidatos convocados para a fase final não compareceram aos locais de aplicação.

A prova discursiva foi realizada em 228 municípios de todas as regiões do país e contou com a presença de 42.499 participantes que haviam sido aprovados para essa fase decisiva do processo seletivo. Os portões de acesso foram fechados às 12h30 e os exames ocorreram das 13h às 16h, conforme o horário de Brasília.

Para garantir a organização e a segurança da operação, o governo federal mobilizou mais de 22 mil profissionais, responsáveis por atividades como vigilância, transporte dos materiais e aplicação das provas. Desse total, cerca de metade era composta por agentes das forças de segurança.

De acordo com os dados oficiais, o certame registrou 761.528 inscrições nesta segunda edição, número inferior ao da estreia do concurso, em 2024, quando mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram. A fase objetiva inicial ocorreu no dia 5 de outubro e teve um índice elevado de ausências, chegando a 42,8%.


Ao todo, o CPNU oferece 3.652 vagas distribuídas por 32 órgãos da administração pública federal. Desse total, 3.144 oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior e 508 a cargos de nível intermediário.

O cronograma divulgado pelo MGI prevê a publicação do resultado preliminar da prova discursiva em 23 de janeiro. Já as convocações para nomeação dos aprovados começam a partir de 16 de março de 2026.

