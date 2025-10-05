Reprodução Concurso Nacional Unificado 2025

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ( MGI), Esther Dweck, apresenta na noite deste domingo (5) um balanço do primeiro dia de provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ( CNU).

A coletiva acontece no auditório da Escola Nacional de Administração Pública ( Enap), em Brasília. E é transmitida ao vivo pelo canal oficial do MGI no YouTube.

A transmissão da coletiva que estava prevista para iniciar às 19h30, teve um pequeno atraso e começou às 19h53.

O encontro também reune a presidenta da Enap, Betânia Lemos, o diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Vinicius Silva, o diretor de Logística do CNU, Alexandre Retamal, o diretor de Operações Integradas e Inteligência e secretário nacional substituto de Segurança Pública, Rodinei da Silva e o diretor adjunto da FGV Conhecimento, Carlos Augusto Costa.

Em sua fala inicial, a ministra destacou a relevância da data deste domingo, 5 de outubro, que marca os 37 anos da promulgação da Constituição Brasileira — a “Constituição Cidadã” .

A ministra lembra que foi ela que consagrou a obrigatoriedade do concurso público como forma de ingresso na administração federal, fortalecendo a democracia e a estabilidade do serviço público.

Esther Dweck ressaltou ainda que o artigo 3º da Carta Magna estabelece como fundamentos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a promoção do bem de todos, sem preconceitos.





Esses princípios, segundo ela, estão em plena sintonia com as políticas públicas do governo do presidente Lula, que atua para fortalecer tais diretrizes na sociedade brasileira.

Com isso ela afirmou que o exame foi realizado de forma tranquila e quase não houve intercorrencias durante a segunda edição do concurso, e que esse resultado é fruto de um trabalho conjunto entre os orgãos públicos, com a participação dos governos estaduais e também da banca de concurso, a FGV.

E citou: "No primeiro CPNU, a abstenção foi de 54%, ou seja, 46% das pessoas que se inscreveram efetivamente fizeram a prova. Um percentual que é normal para concursos públicos, diante das mudanças que ocorrem para a pessoa se inscrever e, de fato, realizar a prova. Mas nesse CPNU 2, a abstenção foi de 42,8%, o que significa que quase 60% das pessoas inscritas efetivamente fizeram a prova. O que mostra que é um aumento muito grande em relação ao ano passado, como a gente já imaginava".

Perfil dos inscritos nesta edição

A ministra também destacou o perfil dos inscritos desta segunda edição. Segundo ela, na primeira edição do CNU, 20,5% dos candidatos concorreram às vagas reservadas por cotas.

Já nesta edição, o número subiu para 33%, incluindo pessoas negras, indígenas, com deficiência e quilombolas, o que, segundo a ministra, demonstra uma maior confiança na possibilidade de ingresso no serviço público federal.

Ela acrescentou ainda que, enquanto 57% dos inscritos na primeira edição eram mulheres, nesta edição o percentual aumentou para 60%.

"A gente fez a prova pensando na diversidade regional brasileira e tivemos pessoas inscritas de quase 5 mil municípios brasileiros. Quase então, chegando a totalidade dos nossos municípios".

A ministra ainda ressaltou que o número expressivo de inscritos reflete a confiança da população no concurso, confiança essa que se materializa com aproximadamente 80% dos aprovados na primeira edição do CNU já terem sido nomeados ou empossados — demonstrando assim a completude e efetividade do processo seletivo desde a seleção até a posse.

"Na primeira edição 1/3 das pessoas aprovadas foram pessoas negras, indgenas e pessoas com deficiência. E lembrando que nessa edição temos somente de vagas reservadas 35%, ou seja, a tendência é que o número seja ainda maior, de pessoas aprovadas" , afirma a Esther Dweck.

Logística e segurança

Em relação à logística e segurança, a ministra destacou que toda a experiência prévia acumulada pelo governo foi fundamental para estruturar de forma efetiva a operação do concurso.

Ela ressaltou que o modelo da edição anterior serviu como base para aprimorar e fortalecer as medidas implementadas nesta nova fase, garantindo um processo seguro e organizado em todo o território nacional.

"Todas as forças seguranças que atuaram na primeira edição, atuaram nessa (edição atual). Mas a diferença que a gente fez essa operação integrada e a Senasp por meio da diretoria do diretor Rodinei, que teve um papel fundamental" , declarou a ministra.

















*Reportagem em atualização



