A pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (5), mostra que 32% dos brasileiros classificam o governo Lula (PT) com ótimo ou bom. Os dados também indicam que 37% do eleitorado aponta ser ruim ou péssimo, enquanto 30% avaliam como sendo regular.

Na última pesquisa, o índice de aprovação era de 33%. Já a reprovação era de 38% e 28% dos participantes indicaram que o governo era regular. Os números da avaliação apontam um cenário de estabilidade.

O levantamento ouviu 2002 eleitores em 113 cidades do Brasil entre os dias 2 e 4 de dezembro deste ano.

Governo Lula tem maior aprovação entre 60+, nordestinos e Católicos

O levantamento do Datafolha também expõe que 49% dos respondentes aprovam o trabalho do presidente Lula, enquanto 48% dizem desaprovar.

Entre os perfis que consideram o governo ótimo e bom, acima da média nacional, estão pessoas com 60 anos ou mais (40%), nordestinos (43%), católicos (40%) e brasileiros com menor nível de escolaridade (44%).

Já em grupos classificados com bolsonarista e/ou antipetistas o índice de reprovação está distribuído da seguinte forma: pessoas com ensino superior (46%), sulistas (45%), evangélicos (49%) e brasileiros que ganham entre 5 a 10 salários mínimos (53%).

Lula 3 tem indicadores tímidos

O Terceiro mandato do presidente Lula indica números tímidos, quando comparados aos governos anteriores. No segundo mandato, ele somava 72% de aprovação e 6% de reprovação entre os brasileiros.

No primeiro governo, 28% dos eleitores classificaram Lula como sendo ótimo ou bom, enquanto 41% diziam ser regular e 29% ruim ou péssimo, conforme pesquisa da Datafolha.