Um dia após ser indicado para a Presidência por seu pai, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que começará neste sábado (6) as negociações para aprovar o projeto de anistia.
Segundo ele, o primeiro movimento será cobrar que todas as lideranças que “se dizem anti-Lula” apoiem a aprovação o texto ainda em 2025.
A anistia é uma das principais bandeiras do PL desde o ano passado. Em setembro, a Câmara aprovou a urgência da proposta, mas o texto não avançou desde então.
Parlamentares do partido contavam que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocasse o tema em votação, o que não ocorreu, mesmo após a prisão de Bolsonaro.
Após a prisão do ex-presidente, em novembro, deputados da bancada do PL se reuniram para definir estratégias. A conclusão foi intensificar a pressão para que o mérito do projeto chegue ao plenário ainda neste ano legislativo.