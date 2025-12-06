Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Um dia após ser indicado para a Presidência por seu pai, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que começará neste sábado (6) as negociações para aprovar o projeto de anistia.

Segundo ele, o primeiro movimento será cobrar que todas as lideranças que “se dizem anti-Lula” apoiem a aprovação o texto ainda em 2025.

Tomada a decisão ontem, hoje começo as negociações! O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-lula é aprovar a anistia ainda este ano! Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a… pic.twitter.com/u05dFpSqHu— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 6, 2025

A anistia é uma das principais bandeiras do PL desde o ano passado. Em setembro, a Câmara aprovou a urgência da proposta, mas o texto não avançou desde então.

Parlamentares do partido contavam que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocasse o tema em votação, o que não ocorreu, mesmo após a prisão de Bolsonaro.

Após a prisão do ex-presidente, em novembro, deputados da bancada do PL se reuniram para definir estratégias. A conclusão foi intensificar a pressão para que o mérito do projeto chegue ao plenário ainda neste ano legislativo.