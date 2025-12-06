Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Reprodução/redes sociais
Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Um dia após ser indicado para a Presidência por seu pai, Jair Bolsonaro, o  senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que começará neste sábado (6) as negociações para aprovar o projeto de anistia.

Segundo ele, o primeiro movimento será cobrar que todas as lideranças que “se dizem anti-Lula” apoiem a aprovação o texto ainda em 2025.

Veja

A anistia é uma das principais bandeiras do PL desde o ano passado. Em setembro, a Câmara aprovou a urgência da proposta, mas o texto não avançou desde então.

Parlamentares do partido contavam que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocasse o tema em votação, o que não ocorreu, mesmo após a prisão de Bolsonaro.

Após a prisão do ex-presidente, em novembro, deputados da bancada do PL se reuniram para definir estratégias. A conclusão foi intensificar a pressão para que o mérito do projeto chegue ao plenário ainda neste ano legislativo.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-06/apos-indicacao-do-pai--flavio-diz-que-negociara-anistia.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes