Will Pesenti Indicação de Flávio

Flávio Bolsonaro anunciou que será candidato à Presidência em 2026. O anúncio não foi político, foi divino: disse estar “diante de Deus”.

O detalhe é que, quando escreve “Ele”, nunca sabemos se fala de Deus ou do pai. A diferença é simples: um criou a ema, o outro mostrou uma caixa de remédios para ela.

Reality no Presídio

Imagine Bolsonaro, sentado na Superintendência da Polícia Federal, cumprindo 27 anos… e decidindo quem vai ser o presidente do Brasil. Foi uma reunião super democrática. É praticamente a formação do elenco de The Voice, só que no presídio.

— “Flávio, você virou meu escolhido!”

— “Obrigado, pai… quer virar a cadeira?”

— “Não posso. Aqui, só quem gira é o ventilador da cela.”

Parabéns ao Brasil: chegamos ao estágio político em que o presidente é escolhido no parlatório da cadeia.

Agora… o Jairzão tinha escolha? Vamos analisar o elenco:

Eduardo Bolsonaro só aceita ser presidente dos EUA.

Jair Renan já tem função fixa: ajudar o pai a completar o passatempo Nível Fácil.

Carlos Bolsonaro cuida da conta do X escrevendo coisas que ele acha que o pai vai gostar.

Sobrou o Flávio. Não era exatamente o melhor, era o que tinha. É tipo você precisar cortar um pão com uma colher.

Projeto de Nação

Flávio diz que seu pai é “a maior liderança moral do Brasil”. Justamente o cara que está preso por tentar acabar com a democracia. É tipo elogiar o Lula dizendo que é um cara sóbrio.

E aí Flávio promete continuar o “projeto de nação” iniciado pelo pai. Isso, o mesmo projeto que terminou com o líder tentando abrir a tornozeleira com um ferro de solda quente por curiosidade.

Ele também diz que o país vive dias difíceis: “narco-terroristas dominando cidades, aposentados sendo roubados, estatais saqueadas”. Só não pede pra ele falar sobre “rachadinha”, senão ele desmaia igual cabra tomando susto no TikTok.

Centrão e os 100%

E claro: Flávio garante que vai unir o centrão, mesmo sabendo que o centrão prefere o Tarcísio. Já disse que conversou com o Tarcísio e que o governador está “junto com a gente”.

Incrível como todo mundo que diz isso some semanas depois. Se amanhã o Tarcísio postar foto tocando violão no Uruguai, a gente já sabe.

Também disse que Eduardo Bolsonaro estaria 100% com ele. Nos ideais, porque fisicamente ele tá a mais de 7 mil km de distância.

Mas o Eduardo sempre foi 100% com tudo:

100% Trump,

100% arma,

100% cloroquina,

100% teorias sobre “Venezuela brasileira” que curiosamente nunca chega no condomínio dele.

Tranquilo, sereno, previsível

Flávio ainda prometeu “tranquilidade, serenidade e previsibilidade”. De fato, nada mais previsível no Brasil do que acordar e descobrir que mais um Bolsonaro quer ser presidente.

É tipo Panetone em dezembro: Você pode não querer, mas ele sempre aparece.