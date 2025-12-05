A cobrança do pedágio eletrônico Free Flow na Via Dutra, na Região Metropolitana de São Paulo, começa a valer neste sábado (6), após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O novo sistema passa a operar no trecho entre São Paulo e Arujá, passando por Guarulhos, do km 231 ao km 204.
- Veja também: SP: como pagar o pedágio Free Flow na Via Dutra?
O Free Flow vai funcionar como uma ferramenta de gerenciamento de tráfego da pista expressa, aumentando a fluidez e o conforto para quem trafega pela rodovia.
A pista marginal segue totalmente gratuita, e o motorista tem a liberdade de escolher por qual pista quer seguir.
Segundo a CCR Motiva, a implantação do pedágio eletrônico já estava prevista no contrato de concessão da rodovia.
O sistema funciona por meio de pórticos que fazem a leitura automática da tag ou da placa do veículo, registrando o valor sem precisar parar. As tarifas são ajustadas conforme o dia da semana, horário e feriados prolongados.
As informações com os valores são exibidos em painéis eletrônicos instalados na marginal, permitindo que o motorista saiba previamente quanto pagará ao escolher acessar a pista expressa.
Após passar pelo pórtico do Free Flow, a tarifa fica disponível para pagamento em até 48 horas nos canais digitais da concessionária.
Confira as formas de pagamento
Veículos com tag
- Débito automático pela operadora.
- Desconto de 5% por viagem.
Veículos sem tag
- A placa é identificada automaticamente e o pagamento pode ser realizado em até 30 dias. Evite multa.
- Pagamentos disponíveis no site pedagiodigital.com (único canal para consulta de débitos) ou no aplicativo da CCR Motiva.
- O motorista pode cadastrar o cartão de crédito no pedagiodigital.com para ativar o pagamento automático, garantindo mais praticidade e transparência.
- Cadastro no site permite receber notificações por SMS sobre as passagens.
- Motos pagam meia tarifa.
- Totens de autoatendimento estarão disponíveis nas bases da CCR Motiva em São Paulo (km 231 – sentido SP) e Arujá (km 202 – sentido RJ).
- Pagamento presencial também pode ser feito em rede credenciada; o primeiro ponto é o posto de serviços no km 210, sentido São Paulo (Rede Duque).
- Um segundo ponto deverá ser instalado no posto Sakamoto no km 210 da pista sentido Rio de Janeiro.
- A concessionária reforça que não emite boletos para pagamento de tarifa.
Fique atento
Quem passar pela praça de pedágio de Arujá (SP) e continuar pela pista expressa não pagará nenhum valor extra.
Se o motorista precisar acessar a marginal para abastecer, por exemplo, ele terá até duas horas para retornar à expressa sem cobrança adicional do Free Flow.
E aqueles que permanecerem exclusivamente na pista marginal não serão tarifados pelo sistema.
Ações de orientação aos motoristas
Desde o início dos testes, a concessionária também promove ações de orientação em Guarulhos (SP) e em pontos estratégicos localizados na Via Dutra.
Nesse período, mais de 6 mil pessoas já foram atendidas em conversas sobre o novo modelo de pedágio eletrônico.
Segundo a CCR Motiva, as ações seguirão até o final do ano.