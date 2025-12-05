Reprodução/ CCR Motiva Free Flow, Via Dutra

A cobrança do pedágio eletrônico Free Flow na Via Dutra, na Região Metropolitana de São Paulo, começa a valer neste sábado (6), após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O novo sistema passa a operar no trecho entre São Paulo e Arujá, passando por Guarulhos, do km 231 ao km 204.

O Free Flow vai funcionar como uma ferramenta de gerenciamento de tráfego da pista expressa, aumentando a fluidez e o conforto para quem trafega pela rodovia.

A pista marginal segue totalmente gratuita, e o motorista tem a liberdade de escolher por qual pista quer seguir.

Segundo a CCR Motiva, a implantação do pedágio eletrônico já estava prevista no contrato de concessão da rodovia.

O sistema funciona por meio de pórticos que fazem a leitura automática da tag ou da placa do veículo, registrando o valor sem precisar parar. As tarifas são ajustadas conforme o dia da semana, horário e feriados prolongados.

As informações com os valores são exibidos em painéis eletrônicos instalados na marginal, permitindo que o motorista saiba previamente quanto pagará ao escolher acessar a pista expressa.

Após passar pelo pórtico do Free Flow, a tarifa fica disponível para pagamento em até 48 horas nos canais digitais da concessionária.





Confira as formas de pagamento

Veículos com tag

Débito automático pela operadora.

Desconto de 5% por viagem.

Veículos sem tag

A placa é identificada automaticamente e o pagamento pode ser realizado em até 30 dias. Evite multa.

Pagamentos disponíveis no site pedagiodigital.com (único canal para consulta de débitos) ou no aplicativo da CCR Motiva.

O motorista pode cadastrar o cartão de crédito no pedagiodigital.com para ativar o pagamento automático, garantindo mais praticidade e transparência.

Cadastro no site permite receber notificações por SMS sobre as passagens.

Motos pagam meia tarifa.

Totens de autoatendimento estarão disponíveis nas bases da CCR Motiva em São Paulo (km 231 – sentido SP) e Arujá (km 202 – sentido RJ).

Pagamento presencial também pode ser feito em rede credenciada; o primeiro ponto é o posto de serviços no km 210, sentido São Paulo (Rede Duque).

Um segundo ponto deverá ser instalado no posto Sakamoto no km 210 da pista sentido Rio de Janeiro.

A concessionária reforça que não emite boletos para pagamento de tarifa.

Fique atento

Quem passar pela praça de pedágio de Arujá (SP) e continuar pela pista expressa não pagará nenhum valor extra.

Se o motorista precisar acessar a marginal para abastecer, por exemplo, ele terá até duas horas para retornar à expressa sem cobrança adicional do Free Flow.

E aqueles que permanecerem exclusivamente na pista marginal não serão tarifados pelo sistema.

Ações de orientação aos motoristas

Desde o início dos testes, a concessionária também promove ações de orientação em Guarulhos (SP) e em pontos estratégicos localizados na Via Dutra.

Nesse período, mais de 6 mil pessoas já foram atendidas em conversas sobre o novo modelo de pedágio eletrônico.

Segundo a CCR Motiva, as ações seguirão até o final do ano.