Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou, nesta sexta-feira (5), nas redes sociais, ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser o candidato do PL à Presidência da República em 2026.

Em postagem, o senador se refere ao ex-presidente como a maior liderança política e moral do Brasil e disse que o pai lhe conferiu "a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".



"Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo",



Na publicação que fez no X, Flávio disse que o Brasil "vive dias difíceis" e criticou o governo do presidente Lula, que deve tentar a reeleição em 2026.



"O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais!", diz.



E encerrou, afirmando que se coloca "diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão".



"E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada", finaliza.



Condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF).

Ele está impedido de disputar as eleições após as condenações pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Por isso, ao longo dos últimos meses, seus aliados vêm disputando seu capital político. O nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, era um dos cotados.



Filho mais velho do ex-presidente Flávio Bolsonaro tem 44 anos, é empresário e advogado.

Foi deputado estadual no Rio e, em 2018, eleito senador pelo PL. O mandato dele no Senado termina em 2027.



É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025





Confirmação do PL



Também por meio das redes sociais, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a indicação de Flávio Bolsonaro.

"F lávio me disse que o nosso capital confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado", disse na nota. "Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil", completa o comunicado.



