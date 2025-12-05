Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo Protesto em Congonhas

O Sindicato dos Aeroviários de São Paulo (SAESP) promoveu um protesto no Aeroporto de Congonhas nesta sexta-feira (05). O ato, concentrado no local do check-in, também ocorreu em outros aeroportos do país e foi motivado por melhores condições de trabalho.

Os manifestantes marcharam pela Av. Washington Luís, passando pelo Túnel Paulo Autran até o desembarque superior. Depois, caminharam até o Saguão Central do aeroporto e se concentraram na área de realização check-ins das empresas aéreas.

Segundo o SAESP, o protesto denunciou "o aumento da carga de trabalho, a pressão sobre os funcionários, os salários defasados, o adoecimento crescente da categoria e a falta de reconhecimento das empresas e do setor".

Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo Protesto pela Av Washington Luiz

A organização declarou que o protesto foi pacífico, porém firme, e que tem o objetivo pressionar o setor e chamar atenção da sociedade para as condições de trabalho na aviação civil brasileira.

“Os aeroviários mantêm o país funcionando, mas seguem invisibilizados enquanto enfrentam jornadas exaustivas e condições que colocam em risco sua saúde e dignidade. Chegou a hora de dizer basta", afirma o sindicato.

Em nota ao Portal iG, a Aena, operadora do Aeroporto de Congonhas, informou que o protesto reuniu cerca de 50 pessoas nesta manhã e foi encerrado sem impacto às operações do Aeroporto.