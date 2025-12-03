REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Alexandre Ramagem e Anderson Torres, julgados e condenados por tentativa de golpe

Após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação penal da trama golpista, Alexandre Ramagem e Anderson Torres foram demitidos da Polícia Federal (PF), onde eram delegados de carreira.

Nesta quarta-feira (3), o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski assinou as portarias que rompem os vínculos. Elas deverão ser publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4).

As demissões atendem a determinação do STF.



Ramagem é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Foi condenado no núcleo 1 ou também chamado de núcleo crucial da trama golpista, no julgamento de 11 de setembro, a 16 anos de prisão.

No entanto, logo após a condenação, antes do trânsito em julgado, fugiu para os Estados Unidos. Ele agora é considerado foragido.



Leis mais: Vídeo mostra Ramagem com a família em aeroporto dos EUA

Já Anderson Torres foi ministro da Justiça na gestão de Bolsonaro e era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em janeiro de 2023, mês dos atos golpistas em Brasília.





Foi condenado a 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Atualmente cumpre pena no prédio do 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, no Complexo Penitenciário da Papuda – apelidado de "Papudinha".