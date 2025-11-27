Joédson Alves/Agência Brasil Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF

O ex-ministro da Justiça Anderson Gustavo Torres cumpre pena na unidade de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha, em Brasília, em espaço exclusivo com quarto, banheiro, cozinha, sala e área externa.



A cela, usada apenas por ele, oferece cama de casal, TV, chuveiro com água quente, cinco refeições diárias e banho de sol com privacidade, além de acesso a equipe médica completa.

O núcleo de custódia possui área total coberta de 54,76 metros quadrados e área externa de 10,07 metros quadrados.

Embora tenha capacidade para quatro pessoas, a cela está sendo usada exclusivamente como Sala de Estado Maior, um espaço diferenciado destinado a um único custodiado.

O espaço conta ainda com geladeira, armários e lavanderia, garantindo infraestrutura completa para a permanência de Torres.

Rotina na Papudinha

O ex-ministro recebe cinco refeições diárias, sendo café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia.

O banho de sol é feito na área externa, permitindo a prática de exercícios físicos com total privacidade e sem controle de horário.

A unidade oferece posto de saúde com dois médicos clínicos, dois dentistas, um psiquiatra, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, três enfermeiros, um assistente social e um farmacêutico.





A Papudinha está localizada a 8,2 km da UPA de São Sebastião e a 15,8 km de hospitais particulares de Brasília, incluindo o Sírio Libanês.