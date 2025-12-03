Instagram Lula Trump e Lula

Nesta quarta-feira (3), o presidente Lula (PT) comentou sobre a conversa, por ligação, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na última terça-feira (3).

Durante entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza, na manhã de hoje, o chefe do executivo disse que se "surpreende" ao conversar com Trump.

"Eu posso dizer que, toda vez que eu converso com o Trump, eu me surpreendo (...) Na conversa pessoal, ele é outra pessoa. Eu fiz questão de dizer para ele, temos dois Trump: o da televisão e o da conversa pessoal", afirmou.

Além disso, Lula salientou que teria conversado com o presidente norte-americano sobre o enfrentamento à organizações criminosas internacionais.

"Disse também sobre o combate ao crime organizado, mandei documento pra ele e disse que estamos dispostos a trabalhar junto na fronteira e onde tiver. O crime organizado é um atraso, foi uma conversa extraordinária", frisou o presidente.

"Uma notícia boa"

Além da sinalização da boa relação com o governo norte-americano, o presidente Lula deu indícios de que pode haver a reversão na taxação imposta pelos Estados Unidos.

“Da mesma forma que o povo brasileiro teve um noticia ruim quando o presidente Trump anunciou a taxação, eu acho que está perto de a gente ouvir uma noticia boa, além dessa de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele fez (...) Eu conversei seriamente com o Trump sobre a necessidade de ele compreender a necessidade de fortalecimento das duas maiores democracias do ocidente, Portanto, não tem sentido essa taxação. Disse que era importante rever isso", salientou.



