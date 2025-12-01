Reprodução Sônia Aparecida está foragida desde 2006

Sandrinha, Professora, Tata, Tia, todos esses nomes são atribuídos a Sônia Aparecida Rossi, mais conhecida como "Maria do Pó". Foragida desde 2006, ela é a única mulher na lista dos 15 mais procurados pela polícia.



Condenada a mais de 54 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, Sônia Aparecida é conhecida por liderar uma organização criminosa, sendo uma das poucas mulheres a ocupar essa posição.

Sem deixar rastros, desde sua fuga da penitenciária feminina de Sant'Ana, no Carandiru, Zona Norte da capital paulista, Maria do Pó figura a lista do Programa Estadual de Recompenda, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), com a oferta de R$5 mil por informações sobre seu paredeiro.

Reprodução Informações sobre o paradeiro de Maria do Pó podem reder recompensa de R$5 mil





































Roubo de cocaína no IML

Em janeiro de 1999, mais de 300 kg de cocaína foram roubados do Instituto Médico Legal de Campinas. A droga estava armazena no banheiro do local e sob custódia após ser apreendida, uma semana antes do ocorrido, em Indaiatuba (SP).

Investigações da época apotaram o envolvimento de Sônia Aparecida. Ela acabou sendo presa dias depois do crime. Durante o processo, Maria do Pó chegou a ser acusada de tentiva de negociação com policiais para ser liberada, fato que foi negado por ela.

Prisões e fugas

Sônia Aparecida Rossi foi presa, ao menos, três vezes. A primeira foi em 1999, após o roubo de mais de 300 kg de cocaína do IML de Campinas. Inicialmente, ela foi liberada, mas recapturada cerca de um mês depois e conduzida à Penitenciária Feminina do Tatuapé, de onde fugiu em março do mesmo ano.

Em abril de 2000, Maria do Pó foi novamente presa após troca de tiros com policiais federais em São José dos Campos (SP). Na ocasião, ela chegou a ser atingida. Sônia foi detida portando 11kg de cocaína. Desta vez, ela cumpriu pena por vários anos, tendo passado por cerca de nove penitenciárias.

Já condenada a 54 anos de prisão, por associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, ela cumpria pena na penitenciária feminina de Sant'Ana, de onde fugiu em 9 de março de 2006. Investigações da polícia expõem que Maria do Pó teria se infiltrado em um grupo de pintura e saído pelo portão principal.

Sobrinho preso

Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Sônia Aparecida. Sem registro de fihos, a única informação familiar que se tem sobre a foragida é que em outubro de 2019, um sobrinho teria sido preso durante uma ação policial que desarticulou uma quadrilha especializada em tráfico em Americana (SP).



Conforme apuração inicial da polícia, ele atuava como líder e chefe contábil da organização criminosa. Contudo, após a prisão, foi constatado um erro de investigação e apreensão. O homem acabou liberado.

Lista da Interpol

Sônia Aparecida Rossi está incluída na lista da Interpol com um alerta vermelho, que funciona como um mandado de prisão internacional e permite que ela seja procurada e presa em qualquer um dos 192 países membros da organização.

Sendo assim, o nome e imagem da Maria do Pó circulam globalmente, levando as buscas em diversas jurisdições além do Brasil.

Em terras paraguais?

Durante a apuração, a reportagem encontrou um mandado de prisão, datado de 2018 e ainda vigente. Segundo a documentação, Maria do Pó nasceu no dia 5 de novembro de 1960, ou seja, se viva, ela está com 65 anos.



O mandado também traz a informação de que ela estaria em território paraguaio, de acordo com informações repassadas à Polícia Federal.

CNJ Mandado de prisão obtido pelo Portal iG
























































