Novo episódio do iGuilino vai abordar a compra de imóveis na planta.
Reprodução/Canva
Novo episódio do iGuilino vai abordar a compra de imóveis na planta.

Você sabe quais são as vantagens e desvantagens de comprar um apartamento na planta? Quer descobrir quais cuidados o comprador precisa ter antes de assinar o contrato de um imóvel nessa situação?


O novo episódio do  iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (18), vai responder dúvidas comuns sobre a compra de imóveis na planta.

Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogada Priscila Monteiro, especialista em Direito Imobiliário.


Neste episódio, também vamos falar sobre:

  • Qual a diferença entre construtora, incorporadora e imobiliária? Como essa distinção afeta a responsabilidade sobre as cobranças e eventuais problemas?
  • Além do valor do imóvel, quais são as outras despesas que o comprador deve considerar antes de comprar um imóvel na planta?
  • Caso o comprador identifique valores irregulares, como deve proceder?

Também vamos esclarecer se a correção monetária mensal antes da entrega das chaves é uma prática legal, quais índices de correção podem ser utilizados e se existe um limite para esses reajustes.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para  iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-11-17/compra-de-imoveis-na-planta--iguilino-vai-esclarecer-duvidas.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes