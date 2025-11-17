Reprodução/Canva Novo episódio do iGuilino vai abordar a compra de imóveis na planta.

Você sabe quais são as vantagens e desvantagens de comprar um apartamento na planta? Quer descobrir quais cuidados o comprador precisa ter antes de assinar o contrato de um imóvel nessa situação?

O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (18), vai responder dúvidas comuns sobre a compra de imóveis na planta.

Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogada Priscila Monteiro, especialista em Direito Imobiliário.





Neste episódio, também vamos falar sobre:

Qual a diferença entre construtora, incorporadora e imobiliária? Como essa distinção afeta a responsabilidade sobre as cobranças e eventuais problemas?

Além do valor do imóvel, quais são as outras despesas que o comprador deve considerar antes de comprar um imóvel na planta?

Caso o comprador identifique valores irregulares, como deve proceder?

Também vamos esclarecer se a correção monetária mensal antes da entrega das chaves é uma prática legal, quais índices de correção podem ser utilizados e se existe um limite para esses reajustes.

