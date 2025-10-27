Já teve problemas com barulho vindo do salão de festas do condomínio? Ou está inadimplente e quer saber se pode utilizar a churrasqueira? Como deve ser feita a apuração e cobrança de prejuízos após um evento que cause danos às áreas comuns?
No novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar nesta terça-feira (27), serão esclarecidas as principais regras para o uso de salões de festa e churrasqueiras em condomínios.
Para tirar as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos receber a advogada Raphaela Batista, especializada em Direito Imobiliário e Urbanístico.
Nesse episódio, também vamos falar sobre:
- se o condomínio pode restringir o uso do salão de festas e da churrasqueira apenas a determinados tipos de evento;
- se o síndico pode negar a reserva do salão de festas ou da churrasqueira sem justificativa;
- e se em caso de acidente, o condomínio pode ser responsabilizado.
