A Polícia Legislativa conduziu coercitivamente Jucimar Fonseca da Silva, ex-chefe das áreas de Pagamento de Benefícios e de Consignação do INSS, a pedido do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos). Jucimar tinha depoimento marcado na comissão para esta segunda-feira, 1º, às 16h, mas estava em uma região próxima a Manaus.

Em novembro, Jucimar já havia apresentado atestados médicos duas vezes para não comparecer ao colegiado, porém, após uma decisão judicial, autorizou as autoridades a levá-lo sob custódia para prestar esclarecimentos. Carlos Viana publicou a informação em sua conta no X (Antigo Twitter).

A CPMI do INSS está entrando em nova fase que mira em instituições que efetuaram operações de crédito consignado sem autorização de aposentados e pensionistas, de acordo com informações do Estadão. Até então, os parlamentares se debruçaram sobre descontos associativos ilegais que foram efetuados por entidades e sindicatos.

O deputado federal Alfredo Gaspar (União), relator da comissão, protocolou na última sexta (28) pedidos de convocação de dez presidentes de instituições financeiras acusadas de irregularidades que ainda precisam ser aprovadas pelos membros da CPMI.



Um dos presidentes de instituições financeiras que foi convocado é o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso no dia 18 de novembro pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Daniel foi acusado de fraude de R$12 bilhões em vendas de créditos falsos ao Banco de Brasília (BRB). Ele foi solto na manhã de sábado, 29.

A escolha dos executivos foi baseada no volume de reclamações registradas na plataforma Consumidor.gov.br e na Senacon (Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor), vinculada ao Ministério da Justiça.