Foro: Reprodução Rio terá pancadas de chuva e calor forte entre segunda e quarta

A semana começa com temperaturas elevadas e instabilidade no Rio de Janeiro. Segundo o Sistema Alerta Rio, esta segunda-feira (01) terá calor e umidade, com céu de nebulosidade variada ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a noite. Os ventos devem permanecer fracos a moderados, e as temperaturas não devem apresentar mudanças significativas em relação ao calor dia anterior, com máxima de 33°C.

Na terça-feira (02), o clima quente aumenta. A previsão aponta sol entre o fim da manhã e o início da tarde, mas com chuva entre o fim da tarde e a noite. A máxima pode chegar a 37°C, com mínima de 20°C.

Já na quarta-feira (03), o tempo deve mudar. O dia será de céu nublado, com temperaturas mais amenas — máxima de 26°C e mínima de 22°C. A previsão indica chuva forte ao longo de todo o dia, diminuindo de intensidade à noite, mas sem expectativa de que o tempo firme.

A combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica é quem deve influenciar nas pancadas de chuva em diferentes períodos ao longo da semana, especialmente entre os finais de tarde da tarde e a noite.



