Reprodução/Instagram O acidente aconteceu no final da manhã de hoje

Um ônibus do Transporte Estudantil Intercampi da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) tombou dentro do Campus Ciências Agrárias (CCA), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na chegada ao local, no final da manhã desta segunda-feira (1).

Segundo a assessoria da Univasf, cerca de 45 estudantes foram retirados do veículo. Ainda conforme a instituição, os alunos feridos foram encaminhados ao Hospital Universitário (HU-Univasf). O motorista não se feriu.

De acordo com a Univasf, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Bombeiros foram acionados.

"A equipe da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) também está no local acompanhando tudo e prestando cuidado e atenção aos estudantes e ao motorista envolvidos no acidente", afirma a instituição.

O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco. À reportagem a corporação salienta que duas viaturas estão no local e a ocorrência ainda está em andamento.

*Matéria em atualização



