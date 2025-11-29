Reprodução/@Br381_urgente Acidente deixou 4 mortos e 2 feridos

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou quatro pessoas mortas e duas feridas neste sábado (29), no km 356 da BR-381, em João Monlevade, na região central de Minas Gerais. Por causa do acidente, uma pista da rodovia permaneceu interditada até o início da noite.

Segundo a Nova 381, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu por volta das 15h30., teria passado para a pista contrária e colidido de frente com um caminhão, segundo testemunhas.

Quatro pessoas morreram no acidente, e outras duas receberam atendimento do Samu. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para socorrer as vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou através de uma postagem no X (antigo Twitter), a via foi liberada às 20:04h.