Uma enfermeira de 52 anos foi ferida na mão com uma seringa potencialmente contaminada durante um atendimento no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (29). A autora do ataque seria a mãe de um bebê de três meses, paciente da unidade. A informação foi confirmada pelo Portal iG.
Segundo a Polícia Militar, a profissional coletava sangue da criança quando a mulher, de 25 anos, retirou a agulha do braço do bebê e atingiu a mão da enfermeira. Exames indicaram que a mãe e o bebê têm diagnóstico positivo para HIV.
A mulher negou a agressão. Em depoimento, afirmou ter tirado a seringa do filho e jogado no chão, alegando ter agido de forma impulsiva por achar que a enfermeira estava “machucando o bebê”.
A vítima recebeu atendimento imediato e segue acompanhando o tratamento preventivo previsto no protocolo de exposição a material biológico. Já a mãe foi levada à delegacia, e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lamentou o ocorrido e informou que presta assistência à profissional. A direção do hospital afirmou colaborar com as autoridades e repudiar qualquer forma de violência contra trabalhadores da saúde.