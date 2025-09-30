Reprodução Hospital Infantil João Paulo II

Uma enfermeira de 52 anos foi ferida na mão com uma seringa potencialmente contaminada durante um atendimento no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (29). A autora do ataque seria a mãe de um bebê de três meses, paciente da unidade. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



Segundo a Polícia Militar, a profissional coletava sangue da criança quando a mulher, de 25 anos, retirou a agulha do braço do bebê e atingiu a mão da enfermeira. Exames indicaram que a mãe e o bebê têm diagnóstico positivo para HIV.



A mulher negou a agressão. Em depoimento, afirmou ter tirado a seringa do filho e jogado no chão, alegando ter agido de forma impulsiva por achar que a enfermeira estava “machucando o bebê”.



A vítima recebeu atendimento imediato e segue acompanhando o tratamento preventivo previsto no protocolo de exposição a material biológico. Já a mãe foi levada à delegacia, e o caso é investigado pela Polícia Civil.



Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lamentou o ocorrido e informou que presta assistência à profissional. A direção do hospital afirmou colaborar com as autoridades e repudiar qualquer forma de violência contra trabalhadores da saúde.