FreePik Casal é preso por suposto envenenamento de médico no Espírito Santo

Um casal foi preso nesta terça-feira (2) em Vitória durante investigação de tentativa de homicídio contra um médico de 90 anos. A suspeita é de que ele tenha sido envenenado com óxido de arsênio dentro da própria clínica, localizada na Praia do Canto. A Polícia Civil apura se o crime teria como objetivo encobrir uma fraude financeira estimada em cerca de R$ 700 mil.

Os presos são Bruna Garcia Barbosa Marinho e Alysson Oliveira Marinho. A prisão temporária foi determinada pelo juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri. Na decisão, o magistrado afirmou haver indícios suficientes de autoria e destacou que a medida é necessária para preservar as investigações e a coleta de provas.

Dois inquéritos foram instaurados. Um deles, conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), aponta que Bruna trabalhou na clínica por cerca de 12 anos, com função de confiança no setor financeiro e também responsável pela rotina alimentar do médico. A informação é do site A Gazeta.

Os fatos teriam ocorrido entre 2023 e 2025, período em que a vítima apresentou sintomas compatíveis com intoxicação crônica por arsênio, como diarreia, vômitos, anemia, inchaço nos membros e perda de peso, sem inicialmente associar ao envenenamento.

A investigação indica que, em março de 2025, o médico e a esposa desconfiaram de desvios de recursos da clínica para a conta de Bruna, supostamente também em benefício de Alysson. Após ser confrontada, ela teria pedido demissão. Um mês depois, a esposa do médico e outra funcionária encontraram cheques em nome da vítima, além de frascos de arsênio e laxante, guardados em um espaço utilizado por Bruna.

A audiência de custódia do casal está marcada para acontecer no final desta quinta-feira (4).