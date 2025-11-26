Divulgação/DER/PR Rodovia PR-445 está em obras para duplicação de pistas

A rodovia PR-445 em Londrina, município do Paraná, vai sofrer uma interdição total a partir das 13h30 de sexta-feira (28) para a detonação de rochas na faixa de domínio da rodovia. As informações foram divulgadas pela PRVias, empresa da Motiva responsável pela via.

A operação será entre o km 32,5 e o km 33,5, entre os distritos de Irerê e Lerroville, ambos em Londrina. Está é mais uma etapa das obras de duplicação das pistas que estão sob responsabilidade da concessionária Caminhos do Paraná.

Interdição total por 30 minutos

Divulgação/DER/PR Nova duplicação da PR-445 terá detonação de rochas entre Irerê e Lerroville





A previsão da concessionária é que o tráfego seja interrompido nos dois sentidos por até meia hora, para acionamento dos explosivos e verificação de segurança.

A PRVias orienta para que os motoristas evitem o trecho nesse horário e que redobrem a atenção ao trafegar pela região.

Obras na PR-445

A interdição para detonação de rochas foi feita anteriormente neste mês, no dia 05. As medidas são necessárias para avançar nas obras da rodovia PR-445, em que estão sendo duplicados 23,8 quilômetros da via. Ao todo, foram investidos R$ 470 milhões na empreitada.





A atualização da principal rodovia de Londrina inclui oito novas pontes, viadutos nos acessos a Guaravera (PR-538) e Taquaruna (PR-532), retornos, correções de traçado e restauração da pista existente.

Os trabalhos de ampliação tiveram início em outubro, com a instalação do canteiro de obras e limpeza da camada vegetal nos espaços ao lado da pista existente, onde será implantada a nova pista.