Reprodução/Arquivo/Arteris Rodovia Fernão Dias.

Três grupos analisam entrar na disputa pela concessão da rodovia Fernão Dias, atualmente administrada pela Arteris. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Sampaio, após o leilão Rota Sertaneja, na última quinta-feira (6). O contrato passará por concorrência no dia 11 de dezembro. As informações são do Valor Econômico.

Na próxima quinta-feira (11), A Autopista Fluminense, outro contrato da Arteris passará por processo competitivo. No entanto, é considerado menos atrativo para o mercado.





"O ativo da Fernão Dias é mais relevante, com valor mais robusto, deve ter mais competitividade", afirmou George Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes.

Os contratos preveem novas condições, para aumentar a competitividade da concessão, dando oportunidade de outro grupo fazer oferta pelo negócio.

"Foram feitas várias alterações, o TCU fez aperfeiçoamentos a cada edital. Acho que isso vai aumentando a competitividade, mas o que aumenta relativamente isso é o ativo a ser disputado", disse Santoro, segundo o Valor.