Divulgação/PRF de Nova Lima Por segurança, a mudança precisou ser realizada

Devido as fortes chuvas, a segunda etapa do transporte de megacarga, na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG), foi adiada na noite da última segunda-feira (24).

Conforme a concessionária EPR Via Mineira, a nova programação prevê o deslocamento nesta terça-feira (25), a partir das 20h, com destino a Congonhas.

Operação noturna

O transporte da megacarga será em horário noturno, segundo a EPR Via Mineira, para minimizar os impactos no tráfego da BR-040. A operação será acompanhada por equipes da concessionária, como também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Apesar do comunicado, a EPR Via Mineira salienta que o cronograma pode ser alteração em caso de novas ocorrências de chuvas ou por necessidades operacionais.







