Por segurança, a mudança precisou ser realizada
Divulgação/PRF de Nova Lima
Por segurança, a mudança precisou ser realizada

Devido as fortes chuvas, a segunda etapa do transporte de megacarga, na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG),  foi adiada na noite da última segunda-feira (24).

Conforme a concessionária EPR Via Mineira, a nova programação prevê o deslocamento nesta terça-feira (25), a partir das 20h, com destino a Congonhas.

Operação noturna

O transporte da megacarga será em horário noturno, segundo a EPR Via Mineira, para minimizar os impactos no tráfego da BR-040. A operação será acompanhada por equipes da concessionária, como também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Apesar do comunicado, a EPR Via Mineira salienta que  o cronograma pode ser alteração em caso de novas ocorrências de chuvas ou por necessidades operacionais.



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-11-25/chuva-atrasa-transporte-de-megacarga-entre-bh-e-juiz-de-fora.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes