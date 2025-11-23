Rovena Rosa/Agência Brasi FUVEST realizará simulado presencial da 1ª Fase neste domingo com questões inéditas

A 1ª fase da Fuvest, aplicada neste domingo (23) foi marcada por uma alta taxa de abstenção, intercorrências médicas e pela interdisciplinaridade das questões.

De acordo com o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, cerca de 9,17% dos inscritos não compareceram aos locais de prova. Segundo ele, essa taxa é bem maior do que as registradas em anos anteriores.

Para o diretor executivo, esse alto grau de desistência pode ter sido motivado pelo feriado dedicado ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e que este ano acabou se estendendo por causa do fim de semana.

"Esse semestre não tivemos nenhum feriado e isso pode ter estimulado, principalmente, aqueles candidatos que se sentiam menos preparados a não comparecer na prova", explicou o diretor executivo.

Segundo Monaco, houveram 6 intercorrências médicas durante a realização das provas. O diretor executivo explicou que, em sua maioria, as intercorrências foram causadas por quedas de pressão e náuseas. Uma jovem se feriu após desmaiar em um banheiro. Os 6 candidatos receberam atendimento médico e, devido a isto, não puderam concluir o exame.

Gustavo Monaco afirmou ainda que as notas de corte da Fuvest 2026 devem ser apresentadas até o começo da próxima semana, após o prazo para a apresentação de recursos.

Uma prova interdisciplinar

Esta etapa do Vestibular da Fuvest foi marcada pela presença das mudanças anunciadas para esse ano, especialmente a abordagem interdisciplinar.





Alguns dos temas abordados no exame exploraram diferentes áreas do conhecimento, dialogando com assuntos atuais.

"Havia temas do dia a dia. Temas de aplicação do conteúdo estudado ao longo do ensino médio", ressaltou Gustavo Monaco.

Confira alguns dos assuntos abordados no 1º dia do Vestibular da Fuvest 2026:

Bingo das ligações químicas

Demonização da CLT nas redes

Exposições imersivas

Lobo gigante extinto e trazido à vida pela biotecnologia

História do nome de Maria Bethânia, dado por Caetano

Obras Literárias

Carnaval como movimento politico

Vacina Qdenga

As obras de leitura obrigatória foram citadas em 12 questões, muitas delas de cunho comparatístico. Das autoras, a que mais teve aparições em itens da prova foi Raquel de Queiroz, citada em questões elaboradas pelas bancas de Matemática, Sociologia e Literatura.

Das 90 questões que compuseram o exame, 50 foram de ciências humanas enquanto 40 foram de ciências exatas e biológias. Confira a relação: