A 1ª fase da Fuvest, aplicada neste domingo (23) foi marcada por uma alta taxa de abstenção, intercorrências médicas e pela interdisciplinaridade das questões.
- Leia mais notícias sobre o processo seletivo da USP: Vestibular: quais são as mudanças na prova da Fuvest 2026?
De acordo com o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, cerca de 9,17% dos inscritos não compareceram aos locais de prova. Segundo ele, essa taxa é bem maior do que as registradas em anos anteriores.
Para o diretor executivo, esse alto grau de desistência pode ter sido motivado pelo feriado dedicado ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e que este ano acabou se estendendo por causa do fim de semana.
"Esse semestre não tivemos nenhum feriado e isso pode ter estimulado, principalmente, aqueles candidatos que se sentiam menos preparados a não comparecer na prova", explicou o diretor executivo.
Segundo Monaco, houveram 6 intercorrências médicas durante a realização das provas. O diretor executivo explicou que, em sua maioria, as intercorrências foram causadas por quedas de pressão e náuseas. Uma jovem se feriu após desmaiar em um banheiro. Os 6 candidatos receberam atendimento médico e, devido a isto, não puderam concluir o exame.
Gustavo Monaco afirmou ainda que as notas de corte da Fuvest 2026 devem ser apresentadas até o começo da próxima semana, após o prazo para a apresentação de recursos.
Uma prova interdisciplinar
Esta etapa do Vestibular da Fuvest foi marcada pela presença das mudanças anunciadas para esse ano, especialmente a abordagem interdisciplinar.
Alguns dos temas abordados no exame exploraram diferentes áreas do conhecimento, dialogando com assuntos atuais.
"Havia temas do dia a dia. Temas de aplicação do conteúdo estudado ao longo do ensino médio", ressaltou Gustavo Monaco.
Confira alguns dos assuntos abordados no 1º dia do Vestibular da Fuvest 2026:
- Bingo das ligações químicas
- Demonização da CLT nas redes
- Exposições imersivas
- Lobo gigante extinto e trazido à vida pela biotecnologia
- História do nome de Maria Bethânia, dado por Caetano
- Obras Literárias
- Carnaval como movimento politico
- Vacina Qdenga
As obras de leitura obrigatória foram citadas em 12 questões, muitas delas de cunho comparatístico. Das autoras, a que mais teve aparições em itens da prova foi Raquel de Queiroz, citada em questões elaboradas pelas bancas de Matemática, Sociologia e Literatura.
Das 90 questões que compuseram o exame, 50 foram de ciências humanas enquanto 40 foram de ciências exatas e biológias. Confira a relação:
- Artes - duas questões;
- Biologia - dez questões;
- Educação Física - uma questão;
- Filosofia - duas questões;
- Física - nove questões;
- Geografia - dez quesões;
- História - 11 questões;
- Inglês - oito questões;
- Matemática - 11 questões;
- Português - 13 questões;
- Química - 10 questões;
- Sociologia - 3 questões.