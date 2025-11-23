FUVEST realizará simulado presencial da 1ª Fase neste domingo com questões inéditas
A 1ª fase da Fuvest, aplicada neste domingo (23) foi marcada por uma alta taxa de abstenção, intercorrências médicas e pela interdisciplinaridade das questões.

De acordo com o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, cerca de 9,17% dos inscritos não compareceram aos locais de prova. Segundo ele, essa taxa é bem maior do que as registradas em anos anteriores. 

Para o diretor executivo, esse alto grau de desistência pode ter sido motivado pelo feriado dedicado ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e que este ano acabou se estendendo por causa do fim de semana.

"Esse semestre não tivemos nenhum feriado e isso pode ter estimulado, principalmente, aqueles candidatos que se sentiam menos preparados a não comparecer na prova", explicou o diretor executivo.

Segundo Monaco, houveram 6 intercorrências médicas durante a realização das provas. O diretor executivo explicou que, em sua maioria, as intercorrências foram causadas por quedas de pressão e náuseas. Uma jovem se feriu após desmaiar em um banheiro. Os 6 candidatos receberam atendimento médico e, devido a isto, não puderam concluir o exame.

Gustavo Monaco afirmou ainda que as notas de corte da Fuvest 2026 devem ser apresentadas até o começo da próxima semana, após o prazo para a apresentação de recursos.

Uma prova interdisciplinar

Esta etapa do Vestibular da Fuvest foi marcada pela presença das mudanças anunciadas para esse ano, especialmente a abordagem interdisciplinar.


Alguns dos temas abordados no exame exploraram diferentes áreas do conhecimento, dialogando com assuntos atuais.

"Havia temas do dia a dia. Temas de aplicação do conteúdo estudado ao longo do ensino médio", ressaltou Gustavo Monaco.

Confira alguns dos assuntos abordados no 1º dia do Vestibular da Fuvest 2026:

  • Bingo das ligações químicas
  • Demonização da CLT nas redes
  • Exposições imersivas
  • Lobo gigante extinto e trazido à vida pela biotecnologia
  • História do nome de Maria Bethânia, dado por Caetano
  • Obras Literárias
  • Carnaval como movimento politico
  • Vacina Qdenga

As obras de leitura obrigatória foram citadas em 12 questões, muitas delas de cunho comparatístico. Das autoras, a que mais teve aparições em itens da prova foi Raquel de Queiroz, citada em questões elaboradas pelas bancas de Matemática, Sociologia e Literatura.

Das 90 questões que compuseram o exame, 50 foram de ciências humanas enquanto 40 foram de ciências exatas e biológias. Confira a relação:

  • Artes - duas questões;
  • Biologia - dez questões;
  • Educação Física - uma questão;
  • Filosofia - duas questões;
  • Física - nove questões;
  • Geografia - dez quesões;
  • História - 11 questões;
  • Inglês - oito questões;
  • Matemática - 11 questões;
  • Português - 13 questões;
  • Química - 10 questões;
  • Sociologia - 3 questões.
