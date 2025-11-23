Os cadernos de prova deste domingo já estão disponíveis no nosso site oficial.
A Fuvest divulgou os cadernos de prova da 1ª fase do vestibular 2026. Nessa etapa, foram aplicados quatro cadernos (V1, V2, V3 e V4) que já estão disponíveis em PDF no site da Fuvest.

Para fazer a consulta, acesse o site da instituição, clique na aba "Vestibular" e selecione a opção "Caderno de Provas". Não é necessário login para acessar o material, basta clicar na opção desejada.

Se preferir, acesse diretamente através dos links:

Caderno de prova V1

Caderno de prova V2

Caderno de prova V3

Caderno de prova V4

Os candidatos têm até às 18h para finalizar o exame, que, nessa primeira fase, é composto por 90 questões de matérias do Ensino Médio.

Às 19h, a instituição divulgará o gabarito oficial da prova.


Confira o calendário completo da Fuvest 2026

  • Primeira Fase: 23/11/2025
  • Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
  • Primeira chamada: 23/01/2026


