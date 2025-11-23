A Fuvest divulgou os cadernos de prova da 1ª fase do vestibular 2026. Nessa etapa, foram aplicados quatro cadernos (V1, V2, V3 e V4) que já estão disponíveis em PDF no site da Fuvest.
Para fazer a consulta, acesse o site da instituição, clique na aba "Vestibular" e selecione a opção "Caderno de Provas". Não é necessário login para acessar o material, basta clicar na opção desejada.
Se preferir, acesse diretamente através dos links:
Os candidatos têm até às 18h para finalizar o exame, que, nessa primeira fase, é composto por 90 questões de matérias do Ensino Médio.
Às 19h, a instituição divulgará o gabarito oficial da prova.
Confira o calendário completo da Fuvest 2026
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
- Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026