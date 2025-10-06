Reprodução/freepik Novo episódio do iGuilino vai falar sobre inadimplência em condomínios.

As contas apertaram e você deixou de pagar a taxa de condomínio? Um vizinho está inadimplente? Seu condomínio propôs o rateamento da dívida de um morador?





O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (7), vai responder essas e outras perguntas sobre inadimplência em condomínios.

Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber o advogado Osmar Golegã, especialista em Direito Civil e pós-graduado em Direito e Processo do Consumidor.

Neste episódio vamos falar sobre:

Quais são os principais meios legais para cobrar um morador inadimplente;

esses valores?; Se o síndico é obrigado a agir contra o condômino inadimplente, se o morador devedor pode votar e participar de assembleias e se a dívida condominial acompanha o imóvel em caso de venda.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!