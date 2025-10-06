Novo episódio do iGuilino vai falar sobre inadimplência em condomínios.
Reprodução/freepik
As contas apertaram e você deixou de pagar a taxa de condomínio? Um vizinho está inadimplente? Seu condomínio propôs o rateamento da dívida de um morador?


O novo episódio da série  iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (7), vai responder essas e outras perguntas sobre inadimplência em condomínios.

Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber o advogado Osmar Golegã, especialista em Direito Civil e pós-graduado em Direito e Processo do Consumidor.

Neste episódio vamos falar sobre:

  • Quais são os principais meios legais para cobrar um morador inadimplente;
  • O não pagamento da taxa condominial gera multa e juros? Existe limite para
    esses valores?;
  • Se o síndico é obrigado a agir contra o condômino inadimplente, se o morador devedor pode votar e participar de assembleias e se a dívida condominial acompanha o imóvel em caso de venda.

