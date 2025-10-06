As contas apertaram e você deixou de pagar a taxa de condomínio? Um vizinho está inadimplente? Seu condomínio propôs o rateamento da dívida de um morador?
O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (7), vai responder essas e outras perguntas sobre inadimplência em condomínios.
Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber o advogado Osmar Golegã, especialista em Direito Civil e pós-graduado em Direito e Processo do Consumidor.
Neste episódio vamos falar sobre:
- Quais são os principais meios legais para cobrar um morador inadimplente;
- O não pagamento da taxa condominial gera multa e juros? Existe limite para
esses valores?;
- Se o síndico é obrigado a agir contra o condômino inadimplente, se o morador devedor pode votar e participar de assembleias e se a dívida condominial acompanha o imóvel em caso de venda.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!