Divulgação/FAB Foguete projetado pela sul-coreana Innospace e FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB), junto com a empresa sul-coreana Innospace, decidiram estender o período da Operação Spaceward, para o lançamento do foguete HANBIT-Nano, até 22 de dezembro.

A decisão permite que novos testes de segurança sejam realizados para garantir a confiabilidade no veículo. A data da primeira tentativa de lançamento foi agendada para o dia 17 de dezembro, marcando a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais.

O Coordenador Geral da Operação, Coronel Engenheiro Rogério Moreira Cazo, explica que a ampliação do período, mas sim umque pode alinhar às melhores práticas da atividade espacial.

“Como centro lançador, a FAB está cumprindo integralmente seu papel: nossas equipes, instalações e sistemas permanecem prontos e operando dentro dos padrões mais rigorosos. Os resultados dos ensaios para validar os sistemas de aviônica do HANBIT-Nano apresentaram uma oportunidade para realizar alguns aprimoramentos que vão elevar ainda mais o nível de segurança e confiabilidade antes do lançamento”, disse o Coronel Engenheiro Cazo.





O lançamento estava previsto para o dia 22 de novembro, próximo sábado, porém, a alteração ocorreu para que houvesse aprimoramento no processamento dos sinais coletados do veículo e utilizados na avaliação do seu desempenho durante o lançamento.

Ensaio na plataforma

Divulgação/FAB Ensaio na plataforma de lançamento do foguete, realizado pela Innospace e FAB

De acordo com o Coronel Aviador Clóvis Martins de Souza, Diretor da CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), o local permanece totalmente operacional e a decisão de estender o período, baseada em avaliações técnicas da Innospace, que deseja a garantia de que cada sistema esteja

Ensaios gerais foram realizados nos últimos dois dias, reproduzindo as etapas de uma operação real: deslocamento do veículo até a plataforma, preparativos de lançamento, verificação da sequência de lançamento e procedimentos de retorno da plataforma. A empresa sul-coreana confirmou que os testes dos sistemas de pressão, elétrica, controle e integração entre veículo e plataforma foram concluídos com sucesso.

Operação Spaceward

A Força Aérea Brasileira (FAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), coordena a o peração de lançamento do foguete HANBIT-Nano , da empresa sul-coreana Innospace, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. A iniciativa, conduzida pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), representa um passo importante para i nserir o Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, ampliando oportunidades de geração de renda e atração de investimentos para o setor.

Em decorrência do edital de chamamento público lançado pela AEB em 2020, a Innospace foi selecionada para atuar no CLA e, em 2022, firmou contrato com o Comando da Aeronáutica. O fdesenvolvidos por instituições e empresas do