Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na região de Marquês de Santo Amaro, na Vila Califórnia, na Zona Leste de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (21).
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ( CBPMESP), cerca de 12 viaturas atuam no combate às chamas.
Uma vítima do sexo masculino, de 40 anos, sofreu queimaduras na perna e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de São Caetano.
Em um perfil no Instagram (@sancamilgrau), vídeos feitos por moradores mostram o incêndio no momento em que ocorria. Em uma das gravações, uma mulher que passava pelo local registra a cena e comenta que o galpão onde trabalha foi atingido pelas chamas.
Segundo a corporação, o fogo foi controlado e o incêndio se encontra em fase de rescaldo.