Reprodução/ Redes sociais (@sancamilgrau) Incêndio, São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na região de Marquês de Santo Amaro, na Vila Califórnia, na Zona Leste de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (21).

Veja também: Polícia investiga agressão a homem que deu 60 socos em namorada

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ( CBPMESP), cerca de 12 viaturas atuam no combate às chamas.

Uma vítima do sexo masculino, de 40 anos, sofreu queimaduras na perna e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de São Caetano.





Em um perfil no Instagram (@sancamilgrau), vídeos feitos por moradores mostram o incêndio no momento em que ocorria. Em uma das gravações, uma mulher que passava pelo local registra a cena e comenta que o galpão onde trabalha foi atingido pelas chamas.

Segundo a corporação, o fogo foi controlado e o incêndio se encontra em fase de rescaldo.