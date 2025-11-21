Reprodução: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Nikolas Ferreira (PL)

Após uma visita realizada a Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (21), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) demonstrou preocupação com a possível prisão do ex-presidente e afirmou temer por sua integridade física.

Questionado por jornalistas sobre a condição em que Bolsonaro se encontra, ele respondeu: “Ele está em uma situação que confesso, se for para a cadeia, acho que ele tem dificuldade em permanecer vivo”.

Nikolas relatou que, durante a visita, Bolsonaro apresentou problemas de saúde, como graves crises de soluço que prejudicaram seu descanso na noite anterior.

Ele também declarou que, caso o ex-presidente não tivesse sido condenado, seria candidato à Presidência da República nas próximas eleições, previstas para o ano que vem.









Nikolas ainda afirmou que Bolsonaro segue com uma “mente forte”, mas que o corpo físico enfrenta limitações, sobretudo em razão das sequelas do episódio em que levou uma facada durante um ato de campanha realizado em 2018.

A reunião também contou com a presença dos filhos Flávio (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), que foram de encontro ao pai para discutir temas ligados ao cenário político nacional.

Nikolas Ferreira também pontuou que ainda há muitas certezas indefinidas sobre o momento atual, e evitou comentar sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas Gerais.