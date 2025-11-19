Reprodução Tempo fica firme em São Paulo nesta quinta (20)

O feriado desta quinta-feira, 20 de novembro, traz um descanso para a maioria dos trabalhadores da maior cidade do país, onde alguns ainda vão poder ter um feriadão prolongado e emendar quatro dias de descanso.

Para explicar como deve ficar o tempo em São Paulo durante o feriado, a especialista em meteorologia Maria Clara Sassaki, da Tempo OK, afirmou ao Portal iG que a previsão é de tempo firme e predomínio de sol em todo o estado.

"A notícia é excelente para quem planeja atividades ao ar livre, mas a hidratação deve ser prioridade devido às temperaturas elevadas, especialmente no interior", destaca.

Capital terá dia ensolarado

Na cidade de São Paulo, a quinta-feira será ensolarada e com clima confortável. A máxima prevista é de 25°C, favorecendo passeios e atividades ao ar livre.

Enquanto isso, as regiões do interior paulista devem registrar as maiores temperaturas do dia, com máximas acima dos 34°C. O sol forte e o calor exigem atenção redobrada, principalmente nos horários de pico.

No litoral, a previsão indica variação de nebulosidade, mas sem expectativa de chuva significativa. Os termômetros devem ficar em torno de 26°C, mais amenas do que no interior, afirma Sassaki.

Feriado prolongado

Para quem vai estender o descanso até o fim de semana, a tendência é de manutenção do sol e calor, com temperaturas mais elevadas do que no feriado.

Entre a sexta-feira e o sábado (21), as máximas na capital podem alcançar os 30°C, com baixa probabilidade de chuva, segundo a especialista da Tempo OK.





O cenário começa a mudar no domingo (23): a partir da tarde, áreas de instabilidade devem avançar sobre o estado, trazendo risco de chuva forte, rajadas de vento e trovoadas, sobretudo na faixa leste, que inclui o litoral e a Grande São Paulo.

A alteração nas condições do tempo pode provocar transtornos, como pistas molhadas e baixa visibilidade , aumento do fluxo de veículos durante o retorno do feriado, pontos de alagamento e queda de árvores.